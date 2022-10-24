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    • 24.10.2022 16:05
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    SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu Togg'un fabrika açılışına katılacak mı? Faik Öztrak cevapladı: Kılıçdaroğlu şaşırtmadı

    Son dakika haberleri... 29 Ekim 2022 günü Türkiye'nin Togg'un Gemlik Kampüsü'nün açılışı yapılacak. "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Togg'un fabrika açılışını katılacak mı?" Bu soru herklesin aklındaki bir soru. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOGG'un fabrika açılışına davet edildiğini ancak katılmayacağını duyurdu. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de Ankara Arena'da partili ve davetlilerin katılacağı toplantıda "Türkiye Yüzyılı" başlıklı vizyon belgesini açıklayacak. Ses getirecek program öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Programa Başkan Erdoğan'a muhalif tavrı ile bilinen CHP'ye yakın birçok gazeteci de davet edildi. Gazeteciler arasında, Halk TV'den İsmail Saymaz, Fox'un eski sunucusu Fatih Portakal ve Nevşin Mengü gibi isimlerin olduğu öğrenildi.

    Kılıçdaroğlu Togg’un fabrika açılışına katılacak mı?

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOGG'un fabrika açılışına davet edildiğini ancak katılmayacağını duyurdu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı sayfasını açıyor. Erdoğan, 28 Ekim'de Ankara Arena'da partili ve davetlilerin katılacağı toplantıda "Türkiye Yüzyılı" başlıklı vizyon belgesini açıklayacak.

    LOGO BELLİ OLDU
    AK Parti tarafından Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımı kapsamında hazırlanan logoyu paylaştı.

    CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDAN ESİNLENİLDİ
    Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımının logo çalışması Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturuldu.

    Logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldızın ise ortak mirası temsil ettiği belirtildi.

    Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanırken, hilal etrafından yayılan 100 güneş ışınının her birinin Cumhuriyetin her bir yılını simgelediği kaydedildi.

    Dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisinin kurulduğu bildirildi.

    ÖZGÜN KARAKTER
    Özgün olarak geliştirilen yazı karakteri Türkiye Yüzyılı iddiasını ve arkasındaki gücü temsil edecek kararlılığı hissettirirken, bu tipografik anatomiyle logonun her mecrada iletişim ve etkileşim gücünün korunmasının sağlanacağı vurgulandı.

        MUHALİF GAZETECİLER PROGRAMA ÇAĞRILDI
        Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı ve merakla beklenen "Türkiye Yüzyılı" programı öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

        Programa Başkan Erdoğan'a muhalif tavrı ile bilinen CHP'ye yakın birçok gazeteci de davet edildi.

        Gazeteciler arasında, Halk TV'den İsmail Saymaz, Fox'un eski sunucusu Fatih Portakal ve Nevşin Mengü gibi isimlerin olduğu öğrenildi.

        "ARAYARAK DAVET ETTİLER"
        CHP yandası Çağlar Cilara Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda kendisinin programa davet edildiğini belirterek, "Uzun yıllar sonra bir ilk yaşanıyor. Cuma günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı "Türkiye Yüzyılı" programına muhalif gazeteciler de davet edildi. AK Parti'den beni de arayarak davet ettiler. Şimdiye kadar İsmail Saymaz, Özlem Gürses, İlker Karagöz, Yavuz Oğhan, Deniz Zeyrek gibi isimlerin de programa çağrıldığını öğrendim. Anlaşılan AK Parti'nin iletişim stratejisi değişiyor. Bakalım o gün neler yaşayacağız?" yazdı.

        PROGRAMA ÇAĞRILAN MUHALİF GAZETECİLER KİMLER?
        Çağlar Cilara'nın paylaşının yanısıra programa CHP yandaşı ve muhalif tavrıyla bilinen birçok ismin de davet edildiği öğrenildi.

        O isimler bazıları şu şekilde;
        Nevşin Mengü

        İsmail Saymaz

        Doğan Şentürk

        Özlem Gürses

        Akif Beki

        Çağlar Cilara

        İlker Karagöz

        İsmail Küçükkaya

        Fatih Portakal

        Taha Akyol

        Deniz Zeyrek

        KILIÇDAROĞLU TOGG DAVETİNE KATILMAYACAK!
        Öte yandan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOGG'un fabrika açılışına davet edildiğini ancak katılmayacağını duyurdu.

        TÜRKİYE YÜZYILI PROGRAMI
        Başkan Erdoğan, 28 Ekim'de Ankara Arena'da partili ve davetlilerin katılacağı toplantıda "Türkiye Yüzyılı" başlıklı vizyon belgesini açıklayacak.

            Bu belge aynı zamanda 20 yıllık iktidarı döneminde ülkeye sayısız hizmetler kazandıran Başkan Erdoğan'ın önderliğindeki AK Parti'nin Türkiye için yazacağı yeni hikâyenin de temelini oluşturacak. AK Parti daha sonraki bir tarihte seçim bildirgesini de açıklayarak belgeyi detaylandırmış olacak. Hazırlıkları devam eden belgenin bazı detayları da ortaya çıkmaya başladı.

            İşte o detaylar...

            DEĞER KATAN DOĞRULAR İLE YENİ YÜZYILA
            Vizyon belgesi aynı zamanda 100'üncü yılına girecek Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni hikayesi, yol haritası anlamı da taşıyor. Bu nedenle "Geçen yüzyılda sanattan spora, eğitimden bilime Cumhuriyet'in hayata dokunduğu her alana değer katan doğrularla yeni yüzyılı karşılayacağız" mesajı verilecek. Türkiye'nin geçmişten gelen birikimleri ile geleceğe nasıl yeni bir köprü kurulacağı detaylı bir şekilde anlatılacak.

            TÜRKİYE SAYFASI AÇILIYOR
            "Dünyada Türkiye Yüzyılı sayfası açılıyor" denilecek ve hedefin Türkiye'nin dünyada katma değer üreten öncü ülkeler arasına girmesi olduğuna vurgu yapılacak. Ekonomiden eğitime kadar tüm alanlarda hedefler ortaya konulacak, "Artık yeni bir faza geçiyoruz" denilecek. Dış politikada Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Dünya beşten büyüktür" politikasına atıf yapılarak daha adil bir dünya çağrısı güçlü bir şekilde paylaşılacak. Vizyon belgesi, herkesin doğru kabul edeceği adımlardan oluşacak.

            FARKLILIKLAR ZENGİNLİK
            Belgenin en önemli bölümünde ise "ülkenin tüm renklerinin, farklılıklarının bir zenginliğe dönüştürülmesi" yer alıyor. Türkiye'nin yeni yüzyılda bu farklılıklar ile bir yere ulaşmasının mümkün olacağı belirtilecek.

            BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ ÇAĞRI
            Başkan Erdoğan vizyon belgesi kapsamında din, dil, ırk, cinsiyet, inanç, düşünce farkı gözetmeden toplumun tüm katmanlarına bir çağrı yapacak. Başkan Erdoğan, "Gelin bu amaçlar için birlikte yol yürüyelim. Farklılıklarımızı zenginliğe çevirelim." diyecek.

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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu Togg'un fabrika açılışına katılacak mı? Faik Öztrak cevapladı: Kılıçdaroğlu şaşırtmadı
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