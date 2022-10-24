AK Parti'den CHP yandaşı gazetecilere "Türkiye Yüzyılı" daveti! İsmail Saymaz, Fatih Portakal Nevşin Mengü... Kimler var kimler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı sayfasını açıyor. Erdoğan, 28 Ekim'de Ankara Arena'da partili ve davetlilerin katılacağı toplantıda "Türkiye Yüzyılı" başlıklı vizyon belgesini açıklayacak.
LOGO BELLİ OLDU
AK Parti tarafından Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımı kapsamında hazırlanan logoyu paylaştı.
CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDAN ESİNLENİLDİ
Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımının logo çalışması Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturuldu.
Logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldızın ise ortak mirası temsil ettiği belirtildi.
Dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisinin kurulduğu bildirildi.
ÖZGÜN KARAKTER
Özgün olarak geliştirilen yazı karakteri Türkiye Yüzyılı iddiasını ve arkasındaki gücü temsil edecek kararlılığı hissettirirken, bu tipografik anatomiyle logonun her mecrada iletişim ve etkileşim gücünün korunmasının sağlanacağı vurgulandı.