Türkiye'yi gaz merkezi yapacak projeyle ilgili Rusya'dan yeni açıklama: İki ülkenin de çıkarına

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'de gaz merkezi kurulmasının hem Moskova'nın hem de Ankara'nın çıkarına olduğunu ifade etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'de gaz merkezi kurulmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Peskov, şu anda böyle bir planın olmadığını, ancak liderlerin sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Peskov, "Ancak gerektiğinde hemen organize edilecektir. Biliyorsunuz iki lider çok sık görüşüyor ve çoğu zaman görüşmeleri birkaç saat içerisinde koordine edilebiliyor" dedi.