Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 21 terör şüphelisi yakalandı!

Edirne Jandarma Komutanlığı düzenlediği operasyonlarda, yurt dışına kaçmaya çalışan 21 terör örgütü şüphelisini yakaladı.

FETÖ, PKK VE DEAŞ!

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri terörle mücadele faaliyetleri kapsamında son bir haftada düzenledikleri operasyonda 15'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), biri terör örgütü DEAŞ, 5'i terör örgütü PKK şüphelisi 21 şüpheliyi Yunanistan'a kaçma girişimindeyken sınırda gözaltına aldı.

ZANLILARIN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR.

Bu arada jandarma ekipleri bir haftalık sürede emniyet ve asayişin sağlanması kapsamındaki operasyonlarda da çeşitli suçlardan aranan 48 zanlıyı da yakaladı.