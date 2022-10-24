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    • 24.10.2022 16:13
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    • 24.10.2022 16:25
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    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Gezi kalkışmasının faillerine sahip çıktı! Tutsak dedi selam gönderdi

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 22 gün süren ve Türkiye'yi milyarlarca dolar zarara uğratmasının yanı sıra 8'i sivil, 2'si polis 10 kişinin ölümüne neden olan Gezi Kalkışması ile ilgili olarak hüküm giyenlere "tutsak" diyerek özgürlük çağrısında bulundu. İmamoğlu'nun açıklamaları sosyal medyada büyük tepki çekti.

    İmamoğlu Gezi kalkışmasının faillerine sahip çıktı

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Gezi Parkı kalkışması davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman için özgürlük çağrısı yaptığı açıklama tepki çekti.

    İstanbul Adliyesi 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi Parkı davasında karar, geçtiğimiz gün açıklandı. Buna göre Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    İMAMOĞLU'NDAN GEZİ DAVASI SUÇLUSUNA DESTEK
    Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne darbe vurmak amacıyla başlatılan Gezi Parkı olaylarına destek veren ve olayların bizzat içerinde bulunanlara destek mesajları atan Ekrem İmamoğlu, dava sonucu 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman için özgürlük naraları attı.

    İmamoğlu, "Adalet elbet yerini bulacak, hukuksuzluk son bulacak. Çalışma arkadaşım Tayfun Kahraman ve tüm Gezi tutsaklarına özgürlük istiyoruz" dedi.

    İMAMOĞLU'NA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
    Gezi kalkışmasındaki suçlulara sahip çıkan Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı videoya sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki geldi.

    İşte o tepkilerden bazıları



    * Bu ne pişkinlik gezi olaylarının devlete maliyeti ne onuda söylermisin bu paralar bizim cebimizden çıkıyor neden bu millete bir iktidar olma hevesi ile yapılan zulüm için yeter demiyorsun



    * GEZİ TUTSAĞI ne yahu ? Yunanmı, ABD'mi esir almış ? Sahi ya kimlere emanet edilmiş Türkiyem? Yazık çok yazık

        * Sizin Adalet anlayışınız acaba memleketin temeline dinamit koyan zalimleri içeriden mi çıkartmak oluyor, eğer böyle bir adalet istiyorsanız bunu asla ve asla bulamayacaksınız, yazıklar olsun size ne yazıkki adaletli bir ülkede yaşıyorsunuz.

        * Ülkeyi yangin yerine çevirdiler millarlarca dolar zarar eeee özgürlük inşallah ömür boyu cikamazlar

        GEZİ KALKIŞMASINDA İMAMOĞLU'NUN ROLÜ
        İmamoğlu'nun Gezi kalkışmasında vatandaşları sokağa çağırdığı ve kendisinin de kalkışmaya katıldığı biliniyor.

            Ekrem İmamoğlu; 27 Mayıs 2013'te başlayan, 22 gün boyunca 79 ile yayılan Gezi Parkı kalkışması sırasında, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından; "Binlerce insan E-5 karayolunu trafiğe kapattı, Beylikdüzü ayakta. Her yer Taksim, her yer direniş. Beşiktaş'a geldik, Taksim'e yürüyoruz. Beylikdüzü gençleriyle, yaşlısıyla hep birlikte ayakta" ifadelerini kullanmıştı.

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            Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Gezi kalkışmasının faillerine sahip çıktı! Tutsak dedi selam gönderdi
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