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    • 22.10.2022 06:59
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    • 22.10.2022 06:59
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    Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut için ilk temel atma törenine katılacak! Yüzyılın konut projesinde geri sayım

    Son dakika haberi! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 25 Ekim’de start alıyor. Başkan Erdoğan, Ankara’nın Sincan ilçesinde yapılacak törende, 17 ille canlı bağlantı kurarak 5 bin 615 konutun temelini atacak.

    Yüzyılın konut projesinde geri sayım!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini Ankara'da başlatacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin işyerini kapsayan "İlk Evim İlk İşyerim" projesinde ilk adım atılıyor. 500 bin konutta ilk temel atma töreni 25 Ekim'de Ankara'nın Sincan ilçesindeki Lale Meydanı'nda yapılacak. Törende, Başkan Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 17 ille eşzamanlı olarak canlı yayın bağlantılarıyla temel atma törenlerini gerçekleştirecek.



    BAKAN KURUM'DAN DAVET
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızla 'İlk Evim İlk İşyerim' projemizde 17 ilimizde 5 bin 615 konutun ilk temellerini atıyoruz" bilgisini verdi. Kurum, "İlk Evim İlk İşyerim" projesinin 25 Ekim'de Ankara Sincan'daki ilk temel atma törenine vatandaşları davet etti. Bakan Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm hemşerilerimizi başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım" ifadelerini kullandı.



    HANGİ İLLERDE TEMEL ATILIYOR
    Bakanlık açıklamasında hangi ilde ne kadar konutun temelinin atılacağına ilişkin şu bilgilere yer verildi: "Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun temeli atılacak."



        900 MİLYARLIK DEV YATIRIM
        Açıklamada yaklaşık 900 milyar liralık dev bir yatırım olan "İlk Evim İlk İşyerim" projesinin çarpan etkisiyle 450'den fazla alt sektörü harekete geçirecek olması sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını da hızlandıracağı kaydedildi. Projenin 2 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, en az 200 bin yeni istihdam katkısı sağlamasının beklendiği anımsatıldı. Ayrıca, tüm bunların yanında proje sosyal konutları ve güvenli işyerlerinin bir deprem ülkesi olan Türkiye'nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir vazife üstleneceği vurgulandı.


        7.5 MİLYON BAŞVURU
        "İlk Evim İlk İşyerim" projesine şu ana kadar 7.5 milyonluk başvuru olduğu belirtilen açıklamada, "Dev projeyle 500 bin sosyal konut yapılacak. Vatandaşlar yerel ve yatay mimari, zemin+5 katı geçmeyecek, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerden yapılmış, yenilenebilir enerji sistemiyle donatılmış konutlara 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek. Projeyle 1 milyon arsa vatandaşa sunulacak. Arsalar elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış, inşaat yapmaya hazır olarak teslim edilecek. Evler müstakil ya da müşterek olarak, 5 katı geçmeyecek şekilde yapılabilecek. TOKİ mimari, mühendislik ve yapım desteği verecek. 1604 liradan başlayan taksitlerle, 10 yılda faizsiz ve sabit fiyatla ödenebilecek. Ayrıca bu projeyle TOKİ kuruluşundan bugüne kadar ilk kez küçük ve orta ölçekli sanayicimize işyeri sunuyor. Bu proje hem vatandaşımızın işyeri sahibi olmasına imkân tanırken hem de istihdama katkı sağlayacak. Tamiratla uğraşan küçük işletmelerden oto tamirhanelerine, mobilyacılardan makine üreticilerine kadar onlarca farklı sektörü içinde barındıracak sanayi alanları olacak. İlk etapta 28 ilimizde 10 bin işyeri, toplamda ise 50 bin işyeri kurulacak" denildi.



        MERAK EDİLEN SORULAR
        İşte merak edilen 10 soru ve yanıtları.

        1-Eşim 5 sene önce TOKİ'ye başvurdu ve ev alma hakkı kazandı. Sonra borcumuzu ödeyemediğimiz için evi TOKİ'ye devrettik. Bu kampanyaya başvuru hakkım var mı?
        Daha önce TOKİ'nin kampanyalarından ev hakkı kazanıldığı için, satılsa ve devredilse dahi, bu sosyal konut projesine başvurulamıyor.



        2-Annem, babam, ağabeyimle 4 kişilik bir aileyiz ve gelirimiz 16 bin liranın üstü. Ağabeyim ve ben 18 yaşın üstündeyiz. İkimiz de ayrı ayrı başvuru yapabilir miyiz?
        Hane halkı başvuru sahibinin kendisini, evli ise eşini ve velayeti altındaki çocukları kapsamaktadır. 18 yaşını dolduranlar bağımsız birey olmaları nedeniyle diğer şartları taşımaları halinde kendi adlarına başvuru yapabilirler.



            3-Eşim ve benim gelirim 16 bin liranın altında kalıyor. Eşim sosyal konut için, ben de altyapılı konut arsası için başvuruda bulunabilir miyim?
            Konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvurudan bir farkı olmamaktadır. Bir haneden ancak bir konut başvurusu yapılabilir. Ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir.



            4-Memur maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Konut taksitlerine de yılda iki defa zam mı olacak? Sosyal konutta taksitler 240 ay sabit fiyat mı olacak?
            Hak sahiplerine konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak 'idarece' tespit edilen oranda artırılacak. Örneğin; geçen yıl TOKİ'nin konutlarında taksitlere memur maaş zammı oranında zam yapılmadı.



            5-Engelli 13 yaşında oğlum var. Engel durumu yüzde 40. Kendi adımıza çocuğumuzun engel durumunu belgeleyerek, engelli kategorisinden başvurabilir miyiz?
            Çocuğunun engel durumuna ilişkin belge ile ebeveynler kendi adına sosyal konut başvurusu yapabilir.



                6-18 yaşında üniversitede okuyan çocuğum var ve geliri yok. Onun adına ben başvuru yapabiliyor muyum?
                Hane halkı geliri 16 bin liranın altında olsa dahi çocuğun, 18 yaşında olduğu için kendisinin başvuru yapması gerekiyor.



                7-Eşimden ayrıyım, iki çocuğum var ve babamın yanında yaşıyorum. Hane halkı geliri hesaplanırken babamla gelirlerimiz birlikte mi değerlendiriliyor? Ayrı ayrı sosyal konuta başvurabilir miyiz?
                Hane halkı geliri, eşlerin ve velayeti altındaki çocukların toplam gelirini ifade etmektedir. Dolayısıyla bu durumdakiler ayrı ayrı başvurabilir.



                8-Babamdan kalma arsam var. Bu, sosyal konuta başvuru yapmama engel mi?
                Arsa üzerinde mesken kaydı olmayanlar sosyal konuta başvurabilir.



                    9-Babam malulen emekliyken vefat etti ve maaş hakkı anneme geçti. Annem sosyal konuta başvurabilir mi?
                    Emekliler, SGK'dan alacakları emekli olduklarını gösteren belgeyle başvuru yapabilir. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşinin de başvuru hakkı var.



                    10-14 Eylül 1992 doğumluyum, genç kategorisinden başvuru yapabilir miyim?
                    14 Eylül 1992 ve sonrasında doğanlar genç kategorisinden konuta başvuru yapabilir.



                    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabında inşa edilecek 10 bin iş yerinin fiyatı 351 bin liradan başlıyor. Başvurular 10 Ekim'den itibaren 7 Kasım'a kadar devam edecek.



                        351 BİN TL'YE İŞ YERİ
                        50 METREKARE
                        Fiyat: 351 bin TL
                        Peşinat: 35 bin 100 TL
                        Taksit: 2 bin 633 TL

                        100 METREKARE
                        Fiyat: 685 bin TL
                        Peşinat: 68 bin 500 TL
                        Taksit: 5 bin 138 TL

                        150 METREKARE
                        Fiyat: 998 bin TL
                        Peşinat 99 bin 800 TL
                        Taksit: 7 bin 485 TL

                        250 METREKARE
                        Fiyat:1.3 milyon TL
                        Peşinat: 130 bin TL
                        Taksit: 9 bin 750 TL

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                        Haberler Güncel Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut için ilk temel atma törenine katılacak! Yüzyılın konut projesinde geri sayım
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