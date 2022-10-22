Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut için ilk temel atma törenine katılacak! Yüzyılın konut projesinde geri sayım



7.5 MİLYON BAŞVURU

"İlk Evim İlk İşyerim" projesine şu ana kadar 7.5 milyonluk başvuru olduğu belirtilen açıklamada, "Dev projeyle 500 bin sosyal konut yapılacak. Vatandaşlar yerel ve yatay mimari, zemin+5 katı geçmeyecek, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerden yapılmış, yenilenebilir enerji sistemiyle donatılmış konutlara 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek. Projeyle 1 milyon arsa vatandaşa sunulacak. Arsalar elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış, inşaat yapmaya hazır olarak teslim edilecek. Evler müstakil ya da müşterek olarak, 5 katı geçmeyecek şekilde yapılabilecek. TOKİ mimari, mühendislik ve yapım desteği verecek. 1604 liradan başlayan taksitlerle, 10 yılda faizsiz ve sabit fiyatla ödenebilecek. Ayrıca bu projeyle TOKİ kuruluşundan bugüne kadar ilk kez küçük ve orta ölçekli sanayicimize işyeri sunuyor. Bu proje hem vatandaşımızın işyeri sahibi olmasına imkân tanırken hem de istihdama katkı sağlayacak. Tamiratla uğraşan küçük işletmelerden oto tamirhanelerine, mobilyacılardan makine üreticilerine kadar onlarca farklı sektörü içinde barındıracak sanayi alanları olacak. İlk etapta 28 ilimizde 10 bin işyeri, toplamda ise 50 bin işyeri kurulacak" denildi.