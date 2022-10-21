SON DAKİKA: İlk Evim İlk İşyerim Projesi! Başkan Erdoğan'a muhalefetin iddiaları soruldu: Biz eserlerimizle konuşuyoruz
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan dönüşü "Muhalefetin de bu konuya ilişkin projenin tamamlanamayacağı ve gerçekleşemeyeceği yönünde iddiaları var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Başkan Erdoğan ise "Bunun gerçekleştirilememesi için, yapılmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri dahi ulaşamaz. Biz bunu yaptık. Eserimiz ortada. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Olay bu kadar basit." dedi. Öte yandan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilgi çok büyük. 1 milyon arsanın satışa sunulmasıyla vatandaşın kurada şansını denemek istemesi gayrimenkul piyasasını derinden etkiledi. Arsa fiyatlarında artış sürse de fiyat artış hızında gerileme olduğunu belirten sektör temsilcileri, yeni sosyal konut ve ucuz arsa hamlesi ile arz talep dengesinin sağlanacağını dile getirdi.
Konut fiyatlarında son dönemde yaşanan fahiş fiyatların önüne geçmek için Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesini hayata geçirdiniz, İlk Evim İlk İşyerim Projesinde bu hafta 25 Ekim'de temeller atılacak. Tabi vatandaşların yoğun ilgisi var ilk günden bu yana. Diğer yandan muhalefetin de bu konuya ilişkin projenin tamamlanamayacağı ve gerçekleşemeyeceği yönünde iddiaları var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bunlarda yalan dolan çok çok fazla. Zira şu an itibarıyla bizim sadece TOKİ'de bitirip sahiplerine teslim ettiğimiz konut sayısı yaklaşık 1 milyon 170 bin. Yapılmakta olan demiyorum, bitirip de sahiplerine teslim ettiğimiz... Şimdi ise gerek konut gerek işyeri gerekse arsa noktasında yeni bir adım atıyoruz. İlk etapta 1 milyon arsa planladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Türkiye'nin dört bir yanında hangi bölgede ne kadar parsel, arsa ayıracağız, bunların çalışmalarını yaptı ve inşallah bunların teslimini de kura ile sahiplerine yapacağız. Bunun gerçekleştirilememesi için, yapılmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri dahi ulaşamaz. Biz bunu yaptık. Eserimiz ortada. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Olay bu kadar basit.
Kamunun, dar gelirli vatandaşlar için satışa sunduğu 1 milyon arsa, piyasada dengeleri değiştiriyor. Uygun fiyatlı arsa almayı planlayanlar, projeye başvuru yapıp kurada şansını denemek istediği için beklemeye geçti. Arsa fiyat artış hızında gerileme olduğunu belirten sektör temsilcileri, bu proje ile arz talep dengesinin sağlanacağını dile getirdi.
Pandemiyle birlikte gayrimenkulde talepler değişti. Az katlı konut isteği arsaya olan ilgiyi arttırdı. Bununla birlikte konut fiyatında yaşanan fahiş artış nedeniyle, daha uygun fiyatla yatırım planlayanlar da arsaya yöneldi. Böylece arsa satışları hiç olmadığı kadar arttı. Bu talep fiyat artışını da beraberinde getirince, birçok kişi için arsa almak da zorlaştı.
Bu dönemde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin devreye girmesi dar gelirli için umut oldu. 81 ilde 1 milyon arsanın satışa çıkacağı açıklandı. Projenin açıklanmasıyla birlikte arsa piyasasında değişimler başladı.
AYLIK ARTIŞ YÜZDE 2'YE GERİLEDİ
Çevrimiçi gayrimenkul platformu Emlakjet'in Genel Müdürü Tolga İdikat, kamunun devreye aldığı uygun fiyatlı konut, arsa ve işyeri projelerinden sonra tüketicilerin önemli bir kısmının beklemeye geçtiğini söyledi. Proje açıklanmadan önce arsa fiyatlarında aylık yüzde 7 civarı fiyat artışı olduğunu dile getiren Tolga İdikat, son bir ayda bunun yüzde 2'ye gerilediğini ifade etti. İdikat, "Fiyatlardaki artış durmasa da, artış oranlarının yavaşladığını gözlemliyoruz" diye konuştu.