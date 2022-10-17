TOKİ'nin arsa projesi gayrimenkul piyasasını etkiledi!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilgi çok büyük. 1 milyon arsanın satışa sunulmasıyla vatandaşın kurada şansını denemek istemesi gayrimenkul piyasasını derinden etkiledi. Arsa fiyatlarında artış sürse de fiyat artış hızında gerileme olduğunu belirten sektör temsilcileri, yeni sosyal konut ve ucuz arsa hamlesi ile arz talep dengesinin sağlanacağını dile getirdi.
Kamunun, dar gelirli vatandaşlar için satışa sunduğu 1 milyon arsa, piyasada dengeleri değiştiriyor. Uygun fiyatlı arsa almayı planlayanlar, projeye başvuru yapıp kurada şansını denemek istediği için beklemeye geçti. Arsa fiyat artış hızında gerileme olduğunu belirten sektör temsilcileri, bu proje ile arz talep dengesinin sağlanacağını dile getirdi.
Pandemiyle birlikte gayrimenkulde talepler değişti. Az katlı konut isteği arsaya olan ilgiyi arttırdı. Bununla birlikte konut fiyatında yaşanan fahiş artış nedeniyle, daha uygun fiyatla yatırım planlayanlar da arsaya yöneldi. Böylece arsa satışları hiç olmadığı kadar arttı. Bu talep fiyat artışını da beraberinde getirince, birçok kişi için arsa almak da zorlaştı.
AYLIK ARTIŞ YÜZDE 2'YE GERİLEDİ
Çevrimiçi gayrimenkul platformu Emlakjet'in Genel Müdürü Tolga İdikat, kamunun devreye aldığı uygun fiyatlı konut, arsa ve işyeri projelerinden sonra tüketicilerin önemli bir kısmının beklemeye geçtiğini söyledi. Proje açıklanmadan önce arsa fiyatlarında aylık yüzde 7 civarı fiyat artışı olduğunu dile getiren Tolga İdikat, son bir ayda bunun yüzde 2'ye gerilediğini ifade etti. İdikat, "Fiyatlardaki artış durmasa da, artış oranlarının yavaşladığını gözlemliyoruz" diye konuştu.
ARZ-TALEP DENGELENECEK
Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt de arsa fiyatlarındaki artışı aylık bazda incelediklerinde, hızın yavaşladığını ama artışın devam ettiğini kaydetti.