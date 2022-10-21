TOKİ'nin indirim kampanyasına yoğun ilgi: 40 bin vatandaş faydalandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal konut hamlesi kapsamında müjdesini verdiği TOKİ indirim kampanyasına vatandaş yoğun ilgi gösterdi.
YÜZDE 25 İNDİRİM
'İlk Evim İlk İşyerim' hamlesi kapsamında başvuru toplayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından konut ve işyeri sahipleri için 23 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenen indirim 'borcunu erken ödeyene yüzde 25 indirim' kampanyasından 38 bin 532 kişi yararlandı.
Her yıl 2 kez yapılan indirim kampanyasında geçmiş yıllarda yüzde 20-22 indirim uygulanırken, bu yıl bu oran yüzde 25'e çıkarılmıştı.
40 BİNE DAYANDI
30 Haziran 2021'den önce satışları gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2021'den önce başlamış olan konut ve işyeri sahipleri için yapılan indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Bu, daha önce düzenlenen kampanyalar arasında bugüne kadar en fazla kişinin yararlandığı kampanya oldu.