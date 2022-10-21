TOKİ'nin indirim kampanyasına yoğun ilgi: 40 bin vatandaş faydalandı

Her yıl 2 kez yapılan indirim kampanyasında geçmiş yıllarda yüzde 20-22 indirim uygulanırken, bu yıl bu oran yüzde 25'e çıkarılmıştı.

40 BİNE DAYANDI

30 Haziran 2021'den önce satışları gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2021'den önce başlamış olan konut ve işyeri sahipleri için yapılan indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.