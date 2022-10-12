Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! Bakan Kurum: Konut ve kira fiyatları durmaya başladı

TOKİ İlk Evim Arsa Projesi ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular sürüyor. Proje kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular alınacak.
Peki ''İlk etapta hangi il ve ilçelerde kaç adet arsa satışa sunulacak'' ''Arsa taksitleri sabit mi olacak yoksa herhangi bir artış öngörülüyor mu, memur maaş artışına göre artan taksit sistemi burada da olacak mı?''.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merak edilen tüm soruları yanıtladı.
ARSA BAŞVURULARI 67 BİNE DAYANDI
Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:
Açıkladığımız ilk günden beri milletimizin büyük bir ilgisi ile karşılaşıyoruz. Şu an itibariyle başvuru sayımız 7,5 milyona, işlemi tamamlanmış-onaylanmış sayısı da 4 milyon 442 bine ulaştı.
Dün başladı ancak arsa başvuruları 67 bine, ilk iş yeri başvuruları da 20 bine dayandı. Bir milyon altyapılı arsanın 50 bini İstanbul'da olacak.
İlk Evim Arsa Projesi başvuruları 10 Ekim-7 Kasım 2022 tarihleri arasında olacak.
ARSALARIN FİYATLARINDA BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU MU?
İlçe ve merkezdeki talepleri dikkate alarak arsalarımızı belirledik. Bu arsaların değerlemelerini SPK tarafından onaylı olarak yapıyoruz. Ve bu değerin yüzde 50'sini sübvansiyonlu yapıyoruz.
Vatandaşımız faizsiz bir şekilde, sabit taksitle alabilir''
GENÇLERE VE EMEKLİLERE ÖZEL BİR KONTENJAN AYRILACAK MI?
Arsa ve işyeri başvurularında özel bir kontenjan ayırmadık. Zaten sayıda her kesime yetecek şekilde belirlendi'.
HAK SAHİPLERİ İKİSİNİ BİRDEN ALABİLECEK Mİ?
Vatandaşlarımız ister 250 bin sosyal konuta, isterse de bir milyon arsa-konuta başvurabilir. Kurada ikisinden de çıkarsa birisini tercih etmesini isteyeceğiz.
TAPULARI ARALIK'TA VERMEYE BAŞLAYACAĞIZ
Arsalar üzerine evler nasıl yapılacak? İsteyen istedği gibi bir yapı yapabilecek mi?
''Burada imar planları hazırlayacağız. Bazılarının imar planları da hazırlandı. Yüzde 40'ını yeşil alanlara sosyal donatılara terk edeceğiz. Aralık ayı itibariyle de arsa tapularını vermeye başlayacağız. Bu aşamaların hepsinde vatandaşlarımıza destek vermeye devam edeceğiz''
Biz projelerimizi sunacağız, ancak vatandaş beğenmezse de kendisi de istediği gibi bir plan çizerek evini yapabilecek. Bazılarını kat karşılığı verecekler, böyle arsalarımız var. Belki müteahhit bulup verelim diyecekler. Çoğunluk ne isterse bu projelerde biz onun yanında olacağız''