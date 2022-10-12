Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! Bakan Kurum: Konut ve kira fiyatları durmaya başladı

TOKİ İlk Evim Arsa Projesi ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular sürüyor. Proje kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular alınacak.

Peki ''İlk etapta hangi il ve ilçelerde kaç adet arsa satışa sunulacak'' ''Arsa taksitleri sabit mi olacak yoksa herhangi bir artış öngörülüyor mu, memur maaş artışına göre artan taksit sistemi burada da olacak mı?''.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merak edilen tüm soruları yanıtladı.

ARSA BAŞVURULARI 67 BİNE DAYANDI

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:

Açıkladığımız ilk günden beri milletimizin büyük bir ilgisi ile karşılaşıyoruz. Şu an itibariyle başvuru sayımız 7,5 milyona, işlemi tamamlanmış-onaylanmış sayısı da 4 milyon 442 bine ulaştı.

Dün başladı ancak arsa başvuruları 67 bine, ilk iş yeri başvuruları da 20 bine dayandı. Bir milyon altyapılı arsanın 50 bini İstanbul'da olacak.

İlk Evim Arsa Projesi başvuruları 10 Ekim-7 Kasım 2022 tarihleri arasında olacak.