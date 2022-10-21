Kurban Bayramı bahane edilerek, örgüt lideri Fetullah Gülen adına piyasa değerinin altında kurban bedeli topladıkları ve bu sayede örgüt üyelerinin finansal destek sağlamaya mecbur bırakıldığı belirlenirken, şüphelilerin örgütsel para alışverişlerini iş yeri ve benzeri yerlerde yaparak görüşmeleri legalleştirmeye yönelik tedbir uyguladıkları tespit edildi.

Zanlıların, aranma kaydı bulunan ya da cezaları kesinleşenleri illegal yollardan yurt dışına kaçmaları için öncü ve artçılı şekilde araçlarla göçmen kaçakçılarıyla irtibat sağlayarak deniz ya da kara yoluyla kaçış organizasyonlarına aracılık ettikleri ortaya çıktı.

ÖRGÜTTEN KOPMAYI ENGELLEMEK İÇİN FİNANSAL DESTEK

FETÖ'den kopmayı engellemek ve örgütün devamlılığını sağlamak amacıyla cezaevinde olanların ailelerine ya da kendilerine finansal destek sağladıkları belirlendi.

Örgütle iltisaklı öğretmenlerin, örgütün devamlılığını sağlamak ve yeni eleman kazanmak amacıyla uygun fiyatlarla örgütle iltisaklı ailelerin çocuklarına merdiven altı yerlerde özel ders verdikleri tespit edildi.

Cezaevinden yeni tahliye olan örgüt üyelerinin tekrar örgüt içerisinde görev almalarına yönelik çalışmalar yürüttükleri, ihraç emniyet mensuplarını tekrar örgüte kazandırmak amaçladıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin, atıl durumda bulunan depo, iş yeri gibi yerlerde örgütsel buluşmalar gerçekleştirdikleri, il dışında bulunan örgüt üyelerine kargo ya da ATM üzerinden kartsız işlemlerle örgütsel para gönderildiği, örgütsel haberleşme amacıyla örgütsel hat ve internet tabanlı haberleşme programlarını kullandıkları tespit edildi.