İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"nda gözaltına alınan 47 şüpheliden 21'i tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 47 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan 1'ine de ev hapsi cezası verildi.
Antalya merkezli Konya, Hatay, Aydın, Ankara, Kayseri, Manisa, Tokat, Muğla ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 102 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Savcılık aşamasında şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 9'una adli kontrol şartları uygulandı, 92'si ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden 32'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 65'i adli kontrol, 4'ü ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı.
CEZALARI KESİNLEŞEN ÖRGÜT ÜYELERİNİ YURT DIŞINA KAÇIRMIŞLAR
FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nun Antalya ayağı olarak yürütülen soruşturmada yakalanan şüphelilerin, örgütün güncel Antalya il yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, örgütle iltisaklı esnaflara aylık ziyaretler yaparak, örgütün varlığı ve eylem gücü anlatıp himmet adı altında para toplayıp finansman sağladıkları öğrenildi.