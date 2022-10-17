Konutta başvuru 7,5 milyona ulaştı! Arsalarda taksitler sabit olacak: "Büyük müjdelerimiz var 28 Ekim'de Başkan Erdoğan açıklayacak"





"AİLELERİ VE ÇOCUKLARA BİZE EMANET"

12 saatte tüm kardeşlerimize ulaştık. Belki de dünyada eşi benzeri görülemeyecek bir şey bu. 58 kardeşimizi sağ salim kurtardık. Yaşamını yitirenlerin aileleri, çocukları artık bize emanet. Onlara hep birlikte sahip çıkacağız. Böylesi elim kazaların bir daha yaşanmaması dileğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.

İş emniyeti konusunda Avrupa standartlarında hareket ediyoruz. Emin olun tüm tedbirleri alıyoruz. Zorlu şartlarda çalışan işçi kardeşlerimizin canı bize emanet. Emniyet kemerinden tutun baretine, kıyafetine kadar tüm tedbirleri alıyoruz. Enerji Bakanlığı'mız da tüm tedbirleri yönetmeliklerle alıyorlar. Bir ihmal varsa, bir kusur varsa gerekli işlemler yapılacak.

2-2,5 yıl geriye dönüp baktığımızda pandemi süreciyle tüm dünyada düzen bozuldu. Ham madde ve iş gücünde azalma meydana geldi. Bunun sonucu olarak da ülkeler tarihlerinde görmedikleri bir enflasyonla mücadele ediyorlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak çok hızlı hareket ettik. Toplumun tüm kısımlarını içine alacak şekilde ilk günden itibaren gerekli çalışmaları yaptık, tüm tedbirleri hızlı bir şekilde aldık.

Tedarik zincirindeki bu problemler konut sektörüne de yansıdı. Sektördeki üretimler salgın süreciyle birlikte eski üretim miktarlarını yakalayamadı. Bunların sonucunda konut sektöründe arz azaldı. Barınma anayasamızda en temel hak. İnsanların konut hakkı anayasamızda sosyal devletin gereği olan bir hak. Bugün baktığımızda diğer ülkeler sosyal devlet kavramını rafa kaldırmış durumda.