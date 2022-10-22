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    • 22.10.2022 07:06
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    Başkan Erdoğan Malatya'da toplu açılış törenine katılacak!

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Malatya'da Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.

    Malatya’daki yatırımlar hizmete açılıyor!

    Recep Tayyip Erdoğan, bugün Malatya'da Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya-Hekimhan Karayolu'nun da 22 Ekim günü Başkan Erdoğan'ın Malatya'da katılacağı törende hizmete açılacağını duyurdu.

    Bakan Karaismailoğlu açıklamasında, "Malatya'da yeni bir yatırımı daha hizmete sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz! Halkımıza kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunacak Malatya-Hekimhan Yolu'nu hizmete açıyoruz! 22 Ekim 2022" şeklindeki bilgiyi paylaştı.

    6 BİN 163 METRELİK 8 TÜNEL İNŞA EDİLDİ
    Yolun, Türkiye'deki kara yolu ağının kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğünün oluşturulmasına da katkı sağlayacağı öngörülüyor.

    Açıklamada, konuya ilişkin şu bilgilere yer verildi:

    "Eğim ve genişlik bakımından ihtiyaca cevap veremeyen engebeli bir arazide bulunan mevcut yolun, fiziki ve geometrik standartları tüneller ve köprüler ile yükseltildi. Halkımıza kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunuyoruz. Projeyle mevcut güzergaha göre yol 3,7 kilometre kısalacak, seyahat süresi ise yaklaşık 35 dakika azalacak. Malatya'yı Sivas'a bağlayan kuzey–güney aksında tek yol olarak hizmet veren 108 kilometrelik mevcut Malatya-Hekimhan yolu, 104,3 kilometre uzunluğunda yeniden projelendirildi. 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol haline getirildi. Engebeli arazi yapısında tesis edilen yol güzergahında toplam 6 bin 163 metre uzunluğunda 8 adet tünel, 2 bin 398 metre uzunluğunda 14 adet köprü inşa edildi."


        TÜRK KIZILAY SİSTEM YAPI FABRİKASI
        Malatya'da 1978'de kurulan ve yıllarca atıl halde olan Vagon Fabrikası, 400 milyon liralık yatırımla Türk Kızılay Sistem Yapı Fabrikası'na dönüştürüldü. Yüzde 100 yerli üretim ve yerli yazılımla donatılmış tam otomasyona sahip makinelerle günde 3 vardiya şeklinde 200 konteyner üretimi yapabilecek.

        Tesisin açılışını bugün Malatya'ya gidecek olan Başkan Erdoğan gerçekleştirecek. 37 bin 500 metrekarelik kapalı alan üzerine inşa edilen barınma sistemleri fabrikası, yılda 1 milyon metrekare hafif çelik yapı, ön üretimli (prefabrik) yapı ve yılda 65-70 bin adet konteyner tipi yaşam ünitesi ve barınak ünitesi üretim kapasitesine sahip olacak. Tesiste hafif çelik yapıların yanı sıra farklı modeller geliştirilerek üretilebilecek.

        GÜNDE 200 KONTEYNER
        Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Burası Kızılay'ın çadır ve tekstil fabrikasının geleneksel olarak üretmiş olduğu ve afet sonrası barınma ihtiyacımız olan çadırın yanına bir sonraki aşaması olan konteyner veya modüler yaşam üniteleri üretmek maksadıyla kuruldu. Üretim yaparken kurulumun kolay olmasına ve insanların sahada vinç vs. gibi ihtiyaç duymadan kurmasına yönelik bir çalışma yürüttü arkadaşlarımız. Bunları vatandaşın kendisi kurabiliyor.

            Barınma sistemlerinde lojistik Ar-Ge aşaması çok önemli ve bu konuyla ilgili biz çok iyi çalıştık. Standart 21 metrekare konteynerleri demonte ediyoruz. 10 konteyneri mutfak ve WC üniteleri ile yaşam üniteleri ayrı bir modül olmak üzere 10 konteyneri 2 tane kamyonla taşıyabiliyoruz. Bu şekilde lojistik maliyetlerimiz düşüyor" diye konuştu.

            Kınık, "Bazı ürünleri Çin'den ithal ediyorduk ama artık burada üretiyoruz ve milli ekonomiye katkımız oluyor. Macaristan, Katar, İngiltere, Irak, Suriye gibi ülkelere ihracat yapıyoruz ve ekonomiye bu anlamda ciddi katkı sağlıyoruz" dedi.

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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan Malatya'da toplu açılış törenine katılacak!
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