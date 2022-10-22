Başkan Erdoğan Malatya'da toplu açılış törenine katılacak!

Recep Tayyip Erdoğan, bugün Malatya'da Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya-Hekimhan Karayolu'nun da 22 Ekim günü Başkan Erdoğan'ın Malatya'da katılacağı törende hizmete açılacağını duyurdu.
Bakan Karaismailoğlu açıklamasında, "Malatya'da yeni bir yatırımı daha hizmete sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz! Halkımıza kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunacak Malatya-Hekimhan Yolu'nu hizmete açıyoruz! 22 Ekim 2022" şeklindeki bilgiyi paylaştı.
6 BİN 163 METRELİK 8 TÜNEL İNŞA EDİLDİ
Yolun, Türkiye'deki kara yolu ağının kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğünün oluşturulmasına da katkı sağlayacağı öngörülüyor.
Açıklamada, konuya ilişkin şu bilgilere yer verildi:
"Eğim ve genişlik bakımından ihtiyaca cevap veremeyen engebeli bir arazide bulunan mevcut yolun, fiziki ve geometrik standartları tüneller ve köprüler ile yükseltildi. Halkımıza kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunuyoruz. Projeyle mevcut güzergaha göre yol 3,7 kilometre kısalacak, seyahat süresi ise yaklaşık 35 dakika azalacak. Malatya'yı Sivas'a bağlayan kuzey–güney aksında tek yol olarak hizmet veren 108 kilometrelik mevcut Malatya-Hekimhan yolu, 104,3 kilometre uzunluğunda yeniden projelendirildi. 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol haline getirildi. Engebeli arazi yapısında tesis edilen yol güzergahında toplam 6 bin 163 metre uzunluğunda 8 adet tünel, 2 bin 398 metre uzunluğunda 14 adet köprü inşa edildi."