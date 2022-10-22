Başkan Erdoğan Malatya'da toplu açılış törenine katılacak!

GÜNDE 200 KONTEYNER

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Burası Kızılay'ın çadır ve tekstil fabrikasının geleneksel olarak üretmiş olduğu ve afet sonrası barınma ihtiyacımız olan çadırın yanına bir sonraki aşaması olan konteyner veya modüler yaşam üniteleri üretmek maksadıyla kuruldu. Üretim yaparken kurulumun kolay olmasına ve insanların sahada vinç vs. gibi ihtiyaç duymadan kurmasına yönelik bir çalışma yürüttü arkadaşlarımız. Bunları vatandaşın kendisi kurabiliyor.