Meral Akşener'den 'İmamoğlu' kartı! Gümüşhane çıkarması ve otelde sır görüşme: Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek hamle

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada adaylık kaosu sürüyor.
ABD'ye gerçekleştirdiği icazet seferi büyük bir hüsranla sona eren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkındaki '8 saatlik sır' tartışmalarının gölgesinde yine 'aday benim' mesajı verdi.
YİNE 'ADAY BENİM' MESAJI: "KASIM AYINDA BAY KEMAL'İ BEKLEYİN"
İYİ Parti ve masadaki diğer ittifak ortaklarına mesaj gönderen CHP lideri, "Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin..." dedi.
"KEMAL BEY KARARLI, ADAY GİBİ GÖRÜNÜYOR"
İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için "Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor" demişti.
CHP'Lİ YARKADAŞ: AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI DURUMUNDA 'KARŞI ADAY' OLACAK
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması durumunda, 'karşı aday' olacağını öne sürmüştü.
İYİ Parti'den aldığı bilgileri kaynak gösteren Yarkadaş, "Meral Hanım, Kemal Bey'in adaylığı karşısında kendi adaylığını ilan edebilir' diyorlar. Meral Hanım aday olursa kimsenin şaşırmaması gerektiğini söylüyorlar. Bu çok sağlam birkaç kaynaktan doğrulattığım bir bilgidir." demişti.