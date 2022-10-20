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    • 20.10.2022 19:44
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    • 20.10.2022 20:00
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    Meral Akşener'den 'İmamoğlu' kartı! Gümüşhane çıkarması ve otelde sır görüşme: Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek hamle

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği yuvarlak masada aday belirsizliği sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki adaylık savaşı ise hız kesmeden devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun hüsrana dönen ABD seferi sonrası İYİ Parti'de Okyanus Ötesi'ne 'icazet' yoklamaya gitti. Bir yandan da İYİ Parti tabanı Kılıçdaroğlu'na karşı Meral Akşener'in adaylığı için zemin oluşturmaya başladı. Masayı çıkmaza sokan adaylık çekişmesinin gölgesinde Akşener'den manidar bir adım geldi ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Gümüşhane'de boy gösterdi. İkili daha sonrasında bir otele geçerek hem toplantı yaptı hem de yemek yedi. Takvim.com.tr, Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki adaylık kaosunu tüm detaylarıyla mercek altına aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Akşener’den ’İmamoğlu’ kartı! Otelde sır görüşme

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada adaylık kaosu sürüyor.

    ABD'ye gerçekleştirdiği icazet seferi büyük bir hüsranla sona eren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkındaki '8 saatlik sır' tartışmalarının gölgesinde yine 'aday benim' mesajı verdi.


    YİNE 'ADAY BENİM' MESAJI: "KASIM AYINDA BAY KEMAL'İ BEKLEYİN"
    İYİ Parti ve masadaki diğer ittifak ortaklarına mesaj gönderen CHP lideri, "Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin..." dedi.

    "KEMAL BEY KARARLI, ADAY GİBİ GÖRÜNÜYOR"
    İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için "Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor" demişti.



    CHP'Lİ YARKADAŞ: AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI DURUMUNDA 'KARŞI ADAY' OLACAK
    CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması durumunda, 'karşı aday' olacağını öne sürmüştü.

    İYİ Parti'den aldığı bilgileri kaynak gösteren Yarkadaş, "Meral Hanım, Kemal Bey'in adaylığı karşısında kendi adaylığını ilan edebilir' diyorlar. Meral Hanım aday olursa kimsenin şaşırmaması gerektiğini söylüyorlar. Bu çok sağlam birkaç kaynaktan doğrulattığım bir bilgidir." demişti.


        İYİ PARTİ'DEN ABD'YE 'İCAZET' SEFERİ: KILIÇDAROĞLU'NA BOMBA 'HABURGER' GÖNDERMESİ
        Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı fiyaskonun gölgesinde İYİ Parti heyeti de ABD'ye icazet yoklayama gitti.

        ABD'ye giden heyette bulunan İYİ Partili Ahmet Erozan, konuya ilişkin katıldığı canlı yayından Kemal Kılıçdaroğlu'na bomba bir göndermede bulunarak "Vallahi hamburger yemiyorum" ifadelerini kullanıp kahkahalar attı.

        Erozan'ın bu tavrı yayında bulunan CHP'lileri bir hayli kızdırdı.

        Bilindiği üzere CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD'deki kayıp 8 saatini 'hamburger yiyordum' diyerek gerçiştirmeye çalışmıştı.



        HER SEFERİNDE KILIÇDAROĞLU'NUN YOLUNA TAŞ KOYUYOR
        Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki çekişme uzun bir süredir devam ediyor.

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her seferinde aday olmak isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne set çekiyor, olumsuz görüş beyan ediyor.

        "Kazanacak bir isim aday olmalı" söylemine sığınan Akşener, "Aklı başında, devlet deneyimi olan bir isim aday olmalı" diyerek Kılıçdaroğlu'na "senden aday olmaz" mesajı veriyor. Üstelik bu tutumu kimi zaman Mansur Yavaş'ın önünü açarak yapıyor kimi zaman da Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete giderek gösteriyor.




        GÜMÜŞHANE'DE İMAMOĞLU'YLA BOY GÖSTERDİ
        Tüm bu yaşananların ışığından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den manidar bir adım daha geldi.

        CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte Gümüşhane'ye giden Akşener, burada bilim ve sanat merkezi açılışına katıldı.



            Akşener'in beraberinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın, Ümit Dikbayır, Metin Ergun ve milletvekilleri de vardı.

            OTELDE AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKAN YEMEK
            Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ikilisi açılış sonrası Gümüşhane'de bir otele geçerek yemek yediler.

            Kılıçdaroğlu'nun adaylığına her seferinde şerh koyan Meral Akşener'in İmamoğlu ile birlikte yaptığı Gümüşhane çıkarması tüm dikkatleri üzerine toplarken, ikilinin otelde yemek yemesi de akıllarda soru işareti bıraktı.


            İYİ Parti lideri daha evvelinde "CHP'ye bir borcumuz yok" çıkışında bulunarak Kılıçdaroğlu'na net bir mesaj göndermiş, adaylık yolunda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önüne açmıştı.

            Akşener, "Mansur Bey veya Ekrem Bey aday gösterilirse biz varız dedim. Çünkü amaç kazanmak. Çok endişem var" ifadelerini kullanmıştı.




            KULİSLERDE 'MERAL AKŞENER' HAREKETLİLİĞİ
            CHP kulislerinde bir yandan da Meral Akşener hareketliliği mevcut. Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olacağı söylentisi Ankara'yı hareketlendirdi.

            Öte yandan Akşener'in de "Cumhurbaşkanı adayı değilim, Başbakan olacağım" açıklamasından dolayı pişman olduğu kulislerde konuşulanlar arasında.



                Konuya ilişkin Gazeteci Zafer Şahin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

                Kılıçdaroğlu'nun iki belediye başkanını oyunun dışına itip kendi adaylığını dayatmasının İYİ Parti'nin dengesini bozduğunu vurgulayan Şahin, "Partinin etkili isimleri Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu başta olmak üzere tüm İyi Parti Kemal Bey'e karşı. Ve Akşener'e 'Kılıçdaroğlu adaysa, sen de aday ol' baskısı yapıyor. Akşener bu saatten sonra sözünden dönüp aday olur mu? Ankara kulislerinde artık bu soruya 'Neden olmasın?' cevabı eskisinden daha bir gür sesle veriliyor." dedi.


                CHP'lilerin yaşananlar nedeniyle Akşener'e güvenmediğini söyleyen Şahin, 6'lı masanın "Masa dağılırsa bu Akşener yüzünden olacak" dediğini aktardı.

                Zafer Şahin, Akşener'in iki arada bir derece kaldığını vurgulayarak, "Günün sonunda partiyi kaybetmemek için masayı dağıtmayı göze alması kimse için sürpriz olmaz." ifadelerini kullandı.

                Bir yandan da İYİ Partililer, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı bir tutum sergileyip Meral Akşener'in adaylığı için zemin oluşturma çabasına girişti.




                AKŞENER'İN ADAYLIĞINI AÇIKLADI
                İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kullandığı "Türkiye'yi 2'nci yüzyılın başında bir Cumhuriyet kadını yönetecek" sözleriyle adeta Meral Akşener'in seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.



                    "ADAY BELİRLENMEDİ"
                    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunda milletvekilleri soruları cevaplandırdı. Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, gazeteci Barış Yarkadaş'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklaması halinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de adaylığını açıklayacağına yönelik sözlerine ilişkin soruya, "Her partinin başkanı potansiyel olarak memleketi yönetmeye namzet bir iradeyi temsil eder. Parti olarak da, ittifak olarak da hukukumuzu koruyoruz hem de tek başına memleketin sorumluluğunu taşıma müktesebatı taşıyoruz. Genel başkanımız başta olmak üzere partimizin bütün teşkilatları başka parti kalmazsa memleketin bütün yükünü çekecek kararlılığı, donanımı taşıyacak kararla yürüyor. Henüz masada bir cumhurbaşkanlığı süreci istişare edilmedi. Henüz masada memleketin nasıl yönetileceği konuşuldu, kim tarafından hangi adayla yürüneceği ifade edilmedi" cevabını verdi.



                    "TÜRK MİLLETİNİN GÖNLÜNDE MERAL AKŞENER YATIYOR"
                    İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Akşener'in yanında olduklarını belirterek, "Sayın genel başkanımıza doğrudan iletilen bir talep yok. Yüce Türk milletinin gönlünde yatan Sayın Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. İYİ Parti olarak da gönlümüzde yatan bu. Sayın genel başkanımızın iradesine saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.



                    LÜTFÜ TÜRKKAN'DAN MERAL AKŞENER ÇIKIŞI
                    İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, anket sonuçlarını paylaştığı gönderisinde, "Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin." ifadelerini kullanmıştı. Otoriteler Akşener'in "Ben Başbakan olacağım" açıklamasından büyük pişmanlık duyduğunu, partiyi kaybetmemek için de altılı masayı dağıtmayı göze aldığını vurguluyor.

                        TAKVİM.COM.TR SATIR SATIR MANŞET MANŞET YAZDI
                        Takvim.com.tr, Akşener - Kılıçdaroğlu gerilimini satır satır manşet manşet haberlerinde işleyerek okuyucularını duyurmuştu.

                        İYİ Parti'nin zamanlaması manidar ABD hamlesi ve Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı durumunda 'karşı aday' olacağı yönündeki söylemler, gerilimdeki yeni boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

                        Öte yandan İYİ Parti tabanının, Kılıçdaroğlu'na karşı Meral Akşener'in aday olmasını savunması masanın içerisine girdiği derin çıkmazı da kanıtlar nitelikte.
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                        Haberler Güncel Meral Akşener'den 'İmamoğlu' kartı! Gümüşhane çıkarması ve otelde sır görüşme: Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek hamle
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