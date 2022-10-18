Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na karşı hamle! İYİ Partililer adaylık zeminini oluşturmak için harekete geçti: Masa derin çıkmazda

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği yuvarlak masadaki adaylık kaosu büyüyor.
ABD'ye gerçekleştirdiği icazet seferi büyük bir hüsranla sona eren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkındaki '8 saatlik sır' tartışmalarının gölgesinde bir klavye operasyonuna soyundu.
"BAY KEMAL'İ BEKLEYİN"
Okyanus Ötesine yaptığı seferi haklı bir zemine oturtmak için yine 'bilim ve teknoloji' maskesine sığınan Kılıçdaroğlu, paylaşımlarının alt metinlerinde İYİ Parti ve masadaki diğer ittifak ortaklarına mesaj gönderdi. Kasım ayını işaret eden CHP lideri, "Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin..." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı fiyaskonun gölgesinde İYİ Parti heyeti de ABD'ye icazet yoklayama gitti.
"KEMAL BEY KARARLI, ADAY GİBİ GÖRÜNÜYOR"
İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için "Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor" demişti.
CHP'Lİ YARKADAŞ: AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI DURUMUNDA 'KARŞI ADAY' OLACAK
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması durumunda, 'karşı aday' olacağını öne sürmüştü.