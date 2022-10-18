Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na karşı hamle! İYİ Partililer adaylık zeminini oluşturmak için harekete geçti: Masa derin çıkmazda





MERAL AKŞENER'İN 'BAŞBAKANLIK' PİŞMANLIĞI

Bir yandan da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçmişte yaptığı "Cumhurbaşkanı adayı değilim, Başbakan olacağım" açıklamasından dolayı pişman olduğu kulislerle konuşulanlar arasında.



Konuya ilişkin Gazeteci Zafer Şahin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Kılıçdaroğlu'nun iki belediye başkanını oyunun dışına itip kendi adaylığını dayatmasının İYİ Parti'nin dengesini bozduğunu vurgulayan Şahin, "Partinin etkili isimleri Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu başta olmak üzere tüm İyi Parti Kemal Bey'e karşı. Ve Akşener'e 'Kılıçdaroğlu adaysa, sen de aday ol' baskısı yapıyor. Akşener bu saatten sonra sözünden dönüp aday olur mu? Ankara kulislerinde artık bu soruya 'Neden olmasın?' cevabı eskisinden daha bir gür sesle veriliyor." dedi.

CHP'lilerin yaşananlar nedeniyle Akşener'e güvenmediğini söyleyen Şahin, 6'lı masanın "Masa dağılırsa bu Akşener yüzünden olacak" dediğini aktardı.

Zafer Şahin, Akşener'in iki arada bir derece kaldığını vurgulayarak, "Günün sonunda partiyi kaybetmemek için masayı dağıtmayı göze alması kimse için sürpriz olmaz." ifadelerini kullandı.