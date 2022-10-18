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    • 18.10.2022 23:20
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    • 18.10.2022 23:26
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    Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na karşı hamle! İYİ Partililer adaylık zeminini oluşturmak için harekete geçti: Masa derin çıkmazda

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına her seferinde taş koyan Meral Akşener'in 'karşı aday' olarak Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacağı kulislerde konuşulanlar arasında. İYİ Partililer şimdiden Akşener'in adaylığının zemini oluşturmak için harekete geçti. Partinin küfürbaz vekili Lütfü Türkkan, anket sonuçları paylaşarak "Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin." ifadelerini kullandı. Öte yandan Akşener'in daha evvelden Başbakan olacağına dair söylediğ sözlerden pişmanlık duyduğu, parti tabanına kulak verip Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulanlar arasında.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Akşener’den Kılıçdaroğlu’na karşı hamle!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği yuvarlak masadaki adaylık kaosu büyüyor.

    ABD'ye gerçekleştirdiği icazet seferi büyük bir hüsranla sona eren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkındaki '8 saatlik sır' tartışmalarının gölgesinde bir klavye operasyonuna soyundu.

    "BAY KEMAL'İ BEKLEYİN"
    Okyanus Ötesine yaptığı seferi haklı bir zemine oturtmak için yine 'bilim ve teknoloji' maskesine sığınan Kılıçdaroğlu, paylaşımlarının alt metinlerinde İYİ Parti ve masadaki diğer ittifak ortaklarına mesaj gönderdi. Kasım ayını işaret eden CHP lideri, "Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin..." dedi.

    Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı fiyaskonun gölgesinde İYİ Parti heyeti de ABD'ye icazet yoklayama gitti.



    "KEMAL BEY KARARLI, ADAY GİBİ GÖRÜNÜYOR"
    İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için "Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor" demişti.

    CHP'Lİ YARKADAŞ: AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI DURUMUNDA 'KARŞI ADAY' OLACAK
    CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması durumunda, 'karşı aday' olacağını öne sürmüştü.

        İYİ Parti'den aldığı bilgileri kaynak gösteren Yarkadaş, "Meral Hanım, Kemal Bey'in adaylığı karşısında kendi adaylığını ilan edebilir' diyorlar. Meral Hanım aday olursa kimsenin şaşırmaması gerektiğini söylüyorlar. Bu çok sağlam birkaç kaynaktan doğrulattığım bir bilgidir." demişti.



        İşte tam da bu durumu destekleyen bir olay cereyan etti.

        "AKŞENER'İN CUMHURBAŞKANI OLDUĞU BİR TÜRKİYE HAYAL EDİN..."
        İYİ Parti'nin küfürbaz vekili Lütfü Türkkan, Twitter üzerinden Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığını destekleyen bir paylaşımda bulundu.

        Türkkan sosyal medyada yapılan bir adaylık anketini paylaşarak, "Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin. Dünya bile çok güzel, yalnız Türkiye değil..!" dedi.



        MERAL AKŞENER'İN 'BAŞBAKANLIK' PİŞMANLIĞI
        Bir yandan da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçmişte yaptığı "Cumhurbaşkanı adayı değilim, Başbakan olacağım" açıklamasından dolayı pişman olduğu kulislerle konuşulanlar arasında.

        Konuya ilişkin Gazeteci Zafer Şahin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

        Kılıçdaroğlu'nun iki belediye başkanını oyunun dışına itip kendi adaylığını dayatmasının İYİ Parti'nin dengesini bozduğunu vurgulayan Şahin, "Partinin etkili isimleri Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu başta olmak üzere tüm İyi Parti Kemal Bey'e karşı. Ve Akşener'e 'Kılıçdaroğlu adaysa, sen de aday ol' baskısı yapıyor. Akşener bu saatten sonra sözünden dönüp aday olur mu? Ankara kulislerinde artık bu soruya 'Neden olmasın?' cevabı eskisinden daha bir gür sesle veriliyor." dedi.

        CHP'lilerin yaşananlar nedeniyle Akşener'e güvenmediğini söyleyen Şahin, 6'lı masanın "Masa dağılırsa bu Akşener yüzünden olacak" dediğini aktardı.

        Zafer Şahin, Akşener'in iki arada bir derece kaldığını vurgulayarak, "Günün sonunda partiyi kaybetmemek için masayı dağıtmayı göze alması kimse için sürpriz olmaz." ifadelerini kullandı.




            HER SEFERİNDE KILIÇDAROĞLU'NUN YOLUNA TAŞ KOYUYOR
            Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki çekişme uzun bir süredir devam ediyor.

            İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her seferinde aday olmak isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne set çekiyor, olumsuz görüş beyan ediyor.

            "Kazanacak bir isim aday olmalı" söylemine sığınan Akşener, "Aklı başında, devlet deneyimi olan bir isim aday olmalı" diyerek Kılıçdaroğlu'na "senden aday olmaz" mesajı veriyor. Üstelik bu tutumu kimi zaman Mansur Yavaş'ın önünü açarak yapıyor kimi zaman da Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete giderek gösteriyor.



            GERİLİMDE YENİ BOYUT: MASA DERİN ÇIKMAZDA
            Takvim.com.tr, Akşener - Kılıçdaroğlu gerilimini satır satır manşet manşet haberlerinde işleyerek okuyucularını duyurmuştu.

            İYİ Parti'nin zamanlaması manidar ABD hamlesi ve Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı durumunda 'karşı aday' olacağı yönündeki söylemler, gerilimdeki yeni boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

            Öte yandan İYİ Parti tabanının, Kılıçdaroğlu'na karşı Meral Akşener'in aday olmasını savunması masanın içerisine girdiği derin çıkmazı da kanıtlar nitelikte.
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