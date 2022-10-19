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    • 20.10.2022 01:42
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    CHP'nin ardından ABD'ye icazet turuna çıkan İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nu fena Tİ'ye aldı! "Vallahi billahi hamburger yemiyorum"

    CHP'nin yaptığı icazet turu sonrası benzer bir adım da İYİ Parti'den geldi. ABD’den, CHP’nin fonladığı KRT kanalına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan adeta Kemal Kılıçdaroğlu’nun fiyaskoyla sonuçlanan icazet turunu Tİ’ye aldı. CHP'nin fondalığı kanalda canlı yayına katılan Ahmet Erozan” Vallahi billahi hamburger yemiyorum” diyerek kahkaha attı.

    İYİ Parti fena Tİ’ye aldı: Vallahi hamburger yemiyorum

    6'lı masanın iki büyük ortağı İYİ Parti ve CHP icazet turu için adeta sıraya girmişti. Geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'icazet turu' fiyaskoyla sonuçlanırken CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamburger almaya gittik diye geçiştirdiği '8 saatlik sır' gündemde yerini hala koruyor.

    CHP'nin yaptığı ziyaret sonrası benzer bir adım da İYİ Parti'den gelerek ABD yollarına düştü. Ziyaretin gerekçesi olarak Türk-Amerikan ilişkilerinde tespit edilen sorunların masaya yatırılması olarak gösterilirken TAKVİM.COM.TR'nin yaklaşık 8 ay önce yaptığı o haber ziyaretin gerekçesini açığa çıkarmıştı.

    KILIÇDAROĞLU'NU FENA Tİ'YE ALDI | VIDEO


    Şubat ayında İYİ Parti, ABD'de derin devlet yapılanması olarak bilinen CFR ile "mahrem" görüşme talebinde bulunmuştu. CFR adlı oluşumda Ortadoğu ve Türkiye politikaları uzmanı olarak görev yapan Steven Cook, İYİ Parti'nin randevu talebini ifşa etmiş ve ziyaret iptal edilmişti.



    KILIÇDAROĞLU'NU Tİ'YE ALDI
    CHP'nin arıdından icazet turuna İYİ Parti çıktı. ABD'den, CHP'nin fonladığı KRT kanalına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan adeta Kemal Kılıçdaroğlu'nun fiyaskoyla sonuçlanan icazet turunu Tİ'ye aldı.



    KRT sunucusu Yavuz Oğan'ın " ABD ne yapıyorsunuz orada? Bir icazet arayışınız mı var? Kimden alınıyor bu icazet?" sorularında Ahmet Erozan" Vallahi billahi hamburger yemiyorum" yanıtını vererek kahkaha attı.



        Twitter hesabından yaptığı paylaşmın ile de aynı notu düşen Ahmet Erzon'a, CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ı oldukça sinirlendirdi.



        ALAY ETMEK SİZE YAKIŞIYOR MU?
        İYİ PARTİ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çok nezaketsiz davranıyor.
        1- Kemal Bey'in böyle bir sözü yok.
        2- Olsa bile bununla alay etmek size yakışıyor mu?
        3- Siyaset her şeyden önce nezaket sanatıdır.
        4- İYİ PARTİ, CHP'yi sistematik bir şekilde örseliyor.

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