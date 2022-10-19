CHP'nin ardından ABD'ye icazet turuna çıkan İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nu fena Tİ'ye aldı! "Vallahi billahi hamburger yemiyorum"

6'lı masanın iki büyük ortağı İYİ Parti ve CHP icazet turu için adeta sıraya girmişti. Geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'icazet turu' fiyaskoyla sonuçlanırken CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamburger almaya gittik diye geçiştirdiği '8 saatlik sır' gündemde yerini hala koruyor.

CHP'nin yaptığı ziyaret sonrası benzer bir adım da İYİ Parti'den gelerek ABD yollarına düştü. Ziyaretin gerekçesi olarak Türk-Amerikan ilişkilerinde tespit edilen sorunların masaya yatırılması olarak gösterilirken TAKVİM.COM.TR'nin yaklaşık 8 ay önce yaptığı o haber ziyaretin gerekçesini açığa çıkarmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NU FENA Tİ'YE ALDI | VIDEO



Şubat ayında İYİ Parti, ABD'de derin devlet yapılanması olarak bilinen CFR ile "mahrem" görüşme talebinde bulunmuştu. CFR adlı oluşumda Ortadoğu ve Türkiye politikaları uzmanı olarak görev yapan Steven Cook, İYİ Parti'nin randevu talebini ifşa etmiş ve ziyaret iptal edilmişti.