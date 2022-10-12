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    • Güncel
    • 12.10.2022 11:00
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    • 12.10.2022 11:00
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    Akşener'in 'Kılıçdaroğlu' sıkıntısı: Kemal Bey aday gibi

    6 benzemezin bir araya geldiği masada adaylık kavgası her gün büyüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için yaptığı kulisler ve parti içi çalışmalar masanın diğer ortakları tarafından karşılık bulmuyor. Parti içi rakipleri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı geri plana atmayı başaran Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ikna edemedi. İl başkanları ile toplantı yapan Akşener, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kararlı olduğunu söylese de kesin bir destek açıklamasından kaçınması kulislere yansıdı.

    Akşener: Kemal Bey aday gibi

    Bir türlü ortak aday çıkaramayan altılı masada çeşitli denklemler dillendirilirken İYİ Parti lideri Meral Akşener il başkanları ile toplandı. Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kararlı olduğunu söylese de kesin bir destek açıklaması yapmadı. Adaylık için ortağını ikna edemeyen Kılıçdaroğlu, ABD'ye düzenlediği icazet gezisinden de eli boş dönmüştü.

    'KAZANACAK ADAY' ÇIKIŞI
    Akşener'in en son, "Altılı masanın noter olma durumu yok. Kemal Beyin bir aday tarifi vardı, ben ona hep katıldığımı ifade ettim. Benim de iki yıldır söylediğim bir şey var, kazanacak bir aday" çıkışı yapması Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etmiş, bu durumu ziyarete giderek dile getirmişti.

    KEMAL BEY KARARLI
    Cumhuriyet'in haberine göre Ankara'da partisinin il başkanlarına seslenen Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için "Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor" yorumunu yaptı.

    DESTEK VERMEDİ
    İYİ Parti kanadından cumhurbaşkanlığı adaylığı için dile getirilen isimlerin anımsatılması üzerine Akşener, "Biz, kendisi çıkıp 'ben adayım' demeden kimseyi aday gösteremeyiz" ifadelerini kullandı.

        Toplantıda da Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı karşısında kesin bir destek imasında bulunmaması dikkat çekti.

        FİYASKOYA DÖNEN İCAZET TURU
        CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye gerçekleştirdiği 'icazet' seferi fiyasko ile sonuçlandı. Bernie Sanders, Eski ABD Başkanı Barack Obama ve diğer senatörlerden randevu bile alamayan CHP yönetimi çözümü 'bilim ve sanat gezisi' maskesine sığınmakta buldu.

        Fiyaskoya dönüşen gezi, fondaş medya tarafından ağır bir dille eleştirildi.

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