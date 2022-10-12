Akşener'in 'Kılıçdaroğlu' sıkıntısı: Kemal Bey aday gibi

Bir türlü ortak aday çıkaramayan altılı masada çeşitli denklemler dillendirilirken İYİ Parti lideri Meral Akşener il başkanları ile toplandı. Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kararlı olduğunu söylese de kesin bir destek açıklaması yapmadı. Adaylık için ortağını ikna edemeyen Kılıçdaroğlu, ABD'ye düzenlediği icazet gezisinden de eli boş dönmüştü.

'KAZANACAK ADAY' ÇIKIŞI

Akşener'in en son, "Altılı masanın noter olma durumu yok. Kemal Beyin bir aday tarifi vardı, ben ona hep katıldığımı ifade ettim. Benim de iki yıldır söylediğim bir şey var, kazanacak bir aday" çıkışı yapması Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etmiş, bu durumu ziyarete giderek dile getirmişti.