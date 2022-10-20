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    • 20.10.2022 16:16
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    • 20.10.2022 16:19
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    Şehit Kürşat Sert'in intikamı alındı! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta operasyonda Şehit düşen Jandarma Kürşat Sert'in intikamının alındığını duyurdu. Soylu, "2️ terörist, ölü ele geçirildi. Operasyon devam ediyor..." ifadelerini kullandı.

    Şehidin intikamı alındı

    PKK'ya bir darbe daha indirildi.

    Siirt-Pervari ile Van-Çatak ara hattı Körkandil Dağı bölgesi Ayı Deresi mevkiinde, Van İl Jandarma Komutanlığınca; JÖH, Jandarma Komando, Güvenlik Korucularının katıldığı, JİKU, J-SİHA ve ATAK taarruz helikopterleri destekli icra edilen "Şehit Jandarma Er Mevlüt YILDIZ operasyonu" kapsamında; bugün JÖH timleri ile teröristler arasında temas sağlandı.

    2 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    Sağlanan temas sonucunda 2 PKK'lı terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam ediliyor.

    BAKAN SOYLU: İNTİKAM ALINDI
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin bir açıklama yaptı.

    Soylu, "Terörün de kökünü kurutana kadar devam! Van Çatak'ta, geçtiğimiz hafta operasyonda Şehit düşen Kahraman Jandarma'mız Kürşat Sert'in intikamı alındı. 2️ terörist, ölü ele geçirildi. Operasyon devam ediyor..." ifadelerini kullandı.


    Fotoğrafta: Şehit Kürşat Sert

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    Haberler Güncel Şehit Kürşat Sert'in intikamı alındı! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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