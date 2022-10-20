PKK'ya bir darbe daha indirildi.

Siirt-Pervari ile Van-Çatak ara hattı Körkandil Dağı bölgesi Ayı Deresi mevkiinde, Van İl Jandarma Komutanlığınca; JÖH, Jandarma Komando, Güvenlik Korucularının katıldığı, JİKU, J-SİHA ve ATAK taarruz helikopterleri destekli icra edilen "Şehit Jandarma Er Mevlüt YILDIZ operasyonu" kapsamında; bugün JÖH timleri ile teröristler arasında temas sağlandı.