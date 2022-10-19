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    • 19.10.2022 22:10
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    Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'den sistematik "kimyasal silah" yalanı! TBMM'de alçak tehdit: "Sonunuz Saddam gibi olacak"

    Son dakika haberi! Türkiye'nin kendi sınırları ve sınır dışındaki operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın elebaşları siyasi ayak HDP'ye "Türkiye kimyasal silah kullanıyor" yalanını söyleyin emrini verdi. HDP'liler sistematik yalana başladı. PKK'nın kanalına çıkarak Türkiye'yi suçlayan HDP'li Ayşe Acar Başaran'ın ardından, TBMM'deki Amasra maden kazasının araştırılmasına ilişkin önergelerin birleştirilerek ele alındığı oturumda, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, AK Parti sıralarına doğru "Saddam'dan bir farkınız kalmadı, sonunuz da öyle olacak." skandal sözlerle tehditler savurdu.

    takvim.com.tr
    HDPKK’dan sistematik kimyasal silah yalanı!

    Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki en kritik terör hedeflerinden Zap Vadisi'ndeki Mehmetçik Tepe'yi büyük ölçüde kontrol altına alarak örgütün stratejisini parçaladı.

    PKK KANALINDA SKANDAL SÖZLER | VİDEO İZLE

    Pençe-Kilit Operasyonu ile bölgede 380'nin üzerinde terörist ve 500'den fazla mağara ve sığınak imha edildi. Mehmetçik Tepe'nin büyük ölçüde kontrol alınmasıyla Zap Vadisi'ndeki terör üslerine 'kilit' vuruldu. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda PKK mensubu 17 terörist daha öldürüldü.

    TERÖR ÖRGÜTÜNDEN SİSTEMATİK HDP'YE KİMYASAL YALAN EMRİ
    Türkiye'nin kendi sınırları ve sınır dışındaki operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın elebaşları siyasi ayak HDP'ye "Türkiye kimyasal silah kullanıyor" yalanını söyleyin emrini verdi.

    HDP'NİN VEKİLİ TERÖRİST KANALINDA KONUŞTU: ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERE KALKAN OLDU
    Terör örgütünün siyasi kolu HDP'nin vekili Ayşe Acar Başaran, örgütün kanalında, Türkiye'yi suçlayan skandal ifadeler kullandı.

    TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ HAKKINDA SKANDAL SÖZLER
    Irak'ın kuzeyinde 17 PKK'lı teröristin 'kimyasal silah ile' öldürüldüğünü öne süren Başaran, "Bu ilk defa Türkiye'nin işlediği bir suç değil." dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesinde SİHA'lar ile teröristleri hedef alan operasyonlarını 'insanlık suçu' olarak nitelendiren HDP vekili, "Türkiye, uluslararası hukuku ayaklar altına alıyor" diye konuştu.



    Terör örgütü PKK kanalının KJ metninde, "İşgalci Türk devleti 17 gerillayı kimyasal silahla şehit etti" denilerek skandal ifadelere kullanıldı.

    KİMİN VEKİLİ? HDP'Lİ BAŞARAN TÜRKİYE'Yİ 'KATLİAM' YAPMAKLA SUÇLADI
    Terör örgütü PKK'nın kanalında Türkiye'nin uluslararası hukuku çiğnediği yalanını söyleyen Başaran, "Kimyasal silah kullanmak bir savaş suçu olarak karşımızda duruyor. İnsanlığa karşı bir suç işlenmiş oluyor. Ne Türkiye ne de dünya kamuoyunda gereken düzeyde bir tepki açığa çıkmadı." ifadelerini kullandı.

    Çukur eylemleriyle şehirlere huzurun geldiğini görmezden gelerek PKK güzellemesi yapan Başaran, "Türkiye'de, Avrupa'da tepkiler ortaya çıktı ama olayın vahameti karşısında yeterli değil. Bu ilk defa Türkiye'nin işlediği bir suç değil. Cizre'de insanlar diri diri yakılırken de bu suç işlenmişti. Türkiye'de kayyumlarla, Kürt halkının iradesini gaspederek uluslararası hukuk ayaklar altına alınıyor. İmralı'da Sayın Öcalan üzerinde kesintisiz uygulanan tecritte hukuku ayaklar altına alıyor. Mesele Kürtler olunca, tepkiler yeteri kadar açığa çıkmıyor. Özellikle Kuzey Doğu Suriye'de sistematik olarak gerçekleştirilen SİHA katliamlarının yapılması, Türkiye gücünü sessizlikten alıyor." şeklinde konuştu.

        HDP'Lİ PEKGÖZEGÜ'NDEN TBMM'DEN ALÇAK TEHDİT: SADDAM'DAN BİR FARKINIZ KALMADI, SONUNUZ DA ÖYLE OLACAK
        HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, AK Parti sıralarına doğru "Saddam'dan bir farkınız kalmadı, sonunuz da öyle olacak." diye seslenmesi üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "85 milyonun kardeşliğini bu dile rağmen devam ettireceğiz. Ancak ya bu ifadesini yanlış duyduğumuzu revize ederek söylesin ya da zapta geçmesine razı olsun." dedi.

        Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime verdiği aranın ardından Pekgözegü'ye yerinden söz verdi.

        Alçak ifadelere devam eden Pekgözegü, "Dün gece Twitter üzerinden çeşitli görüntüler izledim, kimyasal silah kullanıldığına dair çeşitli videolar gördüm ve gerçekten bütün geceyi çok huzursuz geçirdim. Kürt kardeşliğinden bahsedilirken ben şunu söyledim: 'Saddam'dan bir farkınız kalmadı.' demek istedim çünkü orada kullanılan yöntemleri, Kürtlere karşı kullanılan yöntemleri kastettim ve bu amaçla bir cümle kurdum." açıklamasında bulundu.

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        Haberler Güncel Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'den sistematik "kimyasal silah" yalanı! TBMM'de alçak tehdit: "Sonunuz Saddam gibi olacak"
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