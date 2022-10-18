SON DAKİKA: PKK’ya yapılan operasyon sözde tim komutanı yakalandı! Selahattin Demirtaş’ın ağabeyi eğitti

DEMİRTAŞ'IN AĞABEYİ EĞİTTİ

2015 yılında silahlı olarak faaliyet yürütmek amacıyla Almanya'dan bölücü terör örgütünün kırsal alanına katılım yapan S.Ö.'nün eski HDP Eş Genel Başkanı'nın ağabeyi olan ve örgütün sözde "Eğitim Komitesi" üyesi Nurettin Demirtaş tarafından eğitim aldığının belirlendiği ifade edildi.