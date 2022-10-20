Haberler Güncel Videoları AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’den Şebnem Korur Fincancı’nın ‘kimyasal silah’ yalanına yanıt: Bu açıklaması PKK'ya yarıyor

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’den Şebnem Korur Fincancı’nın ‘kimyasal silah’ yalanına yanıt: Bu açıklaması PKK'ya yarıyor

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’den Şebnem Korur Fincancı’nın ‘kimyasal silah’ yalanına yanıt: Bu açıklaması PKK'ya yarıyor
20.10.2022 22:45 - Son Güncelleme: 20.10.2022 22:47

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Türkiye'nin kendi sınırları ve sınır dışındaki operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın elebaşları siyasi ayak HDP'ye "Türkiye kimyasal silah kullanıyor" yalanını söyleyin emrini verdi. HDP'liler sistematik yalana başladı. PKK'nın kanalına çıkarak Türkiye'yi suçlayan HDP'li Ayşe Acar Başaran'ın ardından, TBMM'deki Amasra maden kazasının araştırılmasına ilişkin önergelerin birleştirilerek ele alındığı oturumda, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, AK Parti sıralarına doğru "Saddam'dan bir farkınız kalmadı, sonunuz da öyle olacak." skandal sözlerle tehditler savurdu. Terör suçlarından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve TTB Başkanı Fincancı da alçak ifadelerle devleti suçladı. İftiralara Milli Savunma Bakanlığı sert bir yanıt verdi. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı. AK Parti İzmir Milletvekili Teğmen Mehmet Ali Çelebi ise A Haber canlı yayınında Fincancı için "Bu açıklama PKK'ya yarıyor. Zaten kendisi Öcalan'a Özgürlük platformunun temsilcilerinden biri." ifadelerini kullandı.

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