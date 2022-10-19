HDPKK'lı Ayşe Acar Başaran'dan alçak sözler! Kimyasal silah yalanıyla Türkiye'yi hedef aldı

KİMİN VEKİLİ? HDP'Lİ BAŞARAN TÜRKİYE'Yİ 'KATLİAM' YAPMAKLA SUÇLADI

Terör örgütü PKK'nın kanalında Türkiye'nin uluslararası hukuku çiğnediği yalanını söyleyen Başaran, "Kimyasal silah kullanmak bir savaş suçu olarak karşımızda duruyor. İnsanlığa karşı bir suç işlenmiş oluyor. Ne Türkiye ne de dünya kamuoyunda gereken düzeyde bir tepki açığa çıkmadı." ifadelerini kullandı.



Çukur eylemleriyle şehirlere huzurun geldiğini görmezden gelerek PKK güzellemesi yapan Başaran, "Türkiye'de, Avrupa'da tepkiler ortaya çıktı ama olayın vahameti karşısında yeterli değil. Bu ilk defa Türkiye'nin işlediği bir suç değil. Cizre'de insanlar diri diri yakılırken de bu suç işlenmişti. Türkiye'de kayyumlarla, Kürt halkının iradesini gaspederek uluslararası hukuk ayaklar altına alınıyor. İmralı'da Sayın Öcalan üzerinde kesintisiz uygulanan tecritte hukuku ayaklar altına alıyor. Mesele Kürtler olunca, tepkiler yeteri kadar açığa çıkmıyor. Özellikle Kuzey Doğu Suriye'de sistematik olarak gerçekleştirilen SİHA katliamlarının yapılması, Türkiye gücünü sessizlikten alıyor." şeklinde konuştu.