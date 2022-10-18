Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra İYİ Parti 'icazet' için ABD yollarına düştü! Aylar önce ifşa olan o talep neydi?

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Partinin başını çektiği 6'lı muhalefet henüz adayını belirleyemezken ABD'ye peş peşe 'icazet' turları yapılıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye gitti.

CHP'li isimler tarafından 'büyük vizyon yolculuğu' olarak tanımlanan ziyaretin aslında bir 'icazet turu' olduğu takvim.com.tr'nin 'Derinlerden gelme sesi' manşetiyle ortaya çıkmıştı.

ABD'deki derin yapılarla bağlantılı isimlerin Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin anlamsız bulması bu turun fiyaskoya dönüşeceğinin habercisi olurken CHP lideri, yanında götürdüğü gazeticileri atlatarak 8 saat ortadan kayboldu.

Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında ortadan kaybolduğu 8 saatle ilgili soruyu Başkan Erdoğan'ı ve ailesini hedef aldığı 40 saniyelik o videoyu çekmek için 'New York'a gittik' şeklinde savunurken bir de "Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere" diyerek geçiştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun fiyaskoyla sonuçlanan bu ziyareti yandaşları tarafından bile eleştirilirken bir bomba da İYİ Parti cephesinde patladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ARDINDAN İYİ PARTİ ABD YOLLARINDA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bitik siyasilerden dahi randevu alamadığı fiyasko turu 8 saat ortadan kaybolması ve CIA bağlantılı kuruluşlarla basına kapalı yaptığı toplantılar sebebiyle yine de akıllarda bir soru işareti bırakırken bu kez İYİ Parti ABD yollarına düştü.



Ahmet Erozan ve İYİ Partililer Washington'da

İYİ Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan ve yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş'ten oluşan İYİ Parti heyeti ABD'de temaslarda bulunmak üzere 16 Ekim'de yola çıktı.

"ABD İLE SAĞLIKLI BİR İLİŞKİ KURMANIN YOLLARINI ARAYACAĞIZ"

İYİ Partili Erozan, görüşmelerde Türk-Amerikan ilişkilerinde 13 başlıkta sorun tespiti yaptıklarını, bunların çözüm yollarını ve müstakbel iktidarlarında ABD ile daha sağlıklı bir ilişki kurabilmenin yollarının ele alınacağını iddia etti.

'TESADÜF' İDDİASI

Ziyaretin, Kılıçdaroğlu'nun gezisinin hemen ardından gerçekleşmesni "İki ziyaret arasında herhangi bir bağlantı yok. Tamamen tesadüf." şeklinde savunan Erozan, bu ziyaretin önceden planlandığını ancak koronavirüs salgını nedeniyle bugünlere kaldığını iddia etti. Ancak gerçek çok farklı takvim.com.tr bu meseleyi de aylar öncesinden yazmıştı...

TAKVİM.COM.TR 8 AY ÖNCE YAZMIŞTI: İYİ PARTİ'DEN MAHREM TALEP

Şubat ayında İYİ Parti, ABD'de derin devlet yapılanması olarak bilinen CFR ile "mahrem" görüşme talebinde bulunmuştu. CFR adlı oluşumda Ortadoğu ve Türkiye politikaları uzmanı olarak görev yapan Steven Cook, İYİ Parti'nin randevu talebini ifşa etmiş ve ziyaret iptal edilmişti.

ABD'de derin devlet yapılanmasına yakınlığı ile bilinen Dış ilişkiler Konseyi (Council on Foreign Relations) adlı oluşumda, "Ortadoğu ve Türkiye politikaları uzmanı" olarak çalışan ve Türkiye düşmanlığıyla bilinen Steven Cook, Şubat ayında İYİ Parti'nin kendilerinden randevu talep ettiğini açıkladı.