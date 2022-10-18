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    • 18.10.2022 09:46
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    • 18.10.2022 09:46
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra İYİ Parti 'icazet' için ABD yollarına düştü! Aylar önce ifşa olan o talep neydi?

    Yuvarlak masanın 2 büyük ortağı CHP ve İYİ Parti ABD'ye tur için sıraya girdi... Geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'icazet turu' fiyaskoyla sonuçlanırken CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklayamadığı '8 saatlik sır' ise karanlık bir adım olarak ortada duruyor... CHP'nin yaptığı ziyaret sonrası benzer bir adım da İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti de CHP gibi ABD yollarına düştü. Ziyaretin gerekçesi olarak Türk-Amerikan ilişkilerinde tespit edilen sorunların masaya yatırılması olarak gösterilirken takvim.com.tr'nin yaklaşık 8 ay önce yaptığı o haber ziyaretin gerekçesini açığa çıkardı. Şubat ayında İYİ Parti, ABD'de derin devlet yapılanması olarak bilinen CFR ile "mahrem" görüşme talebinde bulunmuştu. CFR adlı oluşumda Ortadoğu ve Türkiye politikaları uzmanı olarak görev yapan Steven Cook, İYİ Parti'nin randevu talebini ifşa etmiş ve ziyaret iptal edilmişti. İşte İP'in ABD'ye ziyaretinin şifreleri...

    takvim.com.tr
    8 ay rötarlı uçuş!

    Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Partinin başını çektiği 6'lı muhalefet henüz adayını belirleyemezken ABD'ye peş peşe 'icazet' turları yapılıyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye gitti.

    CHP'li isimler tarafından 'büyük vizyon yolculuğu' olarak tanımlanan ziyaretin aslında bir 'icazet turu' olduğu takvim.com.tr'nin 'Derinlerden gelme sesi' manşetiyle ortaya çıkmıştı.

    ABD'deki derin yapılarla bağlantılı isimlerin Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin anlamsız bulması bu turun fiyaskoya dönüşeceğinin habercisi olurken CHP lideri, yanında götürdüğü gazeticileri atlatarak 8 saat ortadan kayboldu.

    Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında ortadan kaybolduğu 8 saatle ilgili soruyu Başkan Erdoğan'ı ve ailesini hedef aldığı 40 saniyelik o videoyu çekmek için 'New York'a gittik' şeklinde savunurken bir de "Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere" diyerek geçiştirdi.

    Kılıçdaroğlu'nun fiyaskoyla sonuçlanan bu ziyareti yandaşları tarafından bile eleştirilirken bir bomba da İYİ Parti cephesinde patladı.

    KILIÇDAROĞLU'NUN ARDINDAN İYİ PARTİ ABD YOLLARINDA
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bitik siyasilerden dahi randevu alamadığı fiyasko turu 8 saat ortadan kaybolması ve CIA bağlantılı kuruluşlarla basına kapalı yaptığı toplantılar sebebiyle yine de akıllarda bir soru işareti bırakırken bu kez İYİ Parti ABD yollarına düştü.


    Ahmet Erozan ve İYİ Partililer Washington'da

    İYİ Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan ve yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş'ten oluşan İYİ Parti heyeti ABD'de temaslarda bulunmak üzere 16 Ekim'de yola çıktı.

    "ABD İLE SAĞLIKLI BİR İLİŞKİ KURMANIN YOLLARINI ARAYACAĞIZ"
    İYİ Partili Erozan, görüşmelerde Türk-Amerikan ilişkilerinde 13 başlıkta sorun tespiti yaptıklarını, bunların çözüm yollarını ve müstakbel iktidarlarında ABD ile daha sağlıklı bir ilişki kurabilmenin yollarının ele alınacağını iddia etti.

    'TESADÜF' İDDİASI
    Ziyaretin, Kılıçdaroğlu'nun gezisinin hemen ardından gerçekleşmesni "İki ziyaret arasında herhangi bir bağlantı yok. Tamamen tesadüf." şeklinde savunan Erozan, bu ziyaretin önceden planlandığını ancak koronavirüs salgını nedeniyle bugünlere kaldığını iddia etti. Ancak gerçek çok farklı takvim.com.tr bu meseleyi de aylar öncesinden yazmıştı...

    TAKVİM.COM.TR 8 AY ÖNCE YAZMIŞTI: İYİ PARTİ'DEN MAHREM TALEP
    Şubat ayında İYİ Parti, ABD'de derin devlet yapılanması olarak bilinen CFR ile "mahrem" görüşme talebinde bulunmuştu. CFR adlı oluşumda Ortadoğu ve Türkiye politikaları uzmanı olarak görev yapan Steven Cook, İYİ Parti'nin randevu talebini ifşa etmiş ve ziyaret iptal edilmişti.

    ABD'de derin devlet yapılanmasına yakınlığı ile bilinen Dış ilişkiler Konseyi (Council on Foreign Relations) adlı oluşumda, "Ortadoğu ve Türkiye politikaları uzmanı" olarak çalışan ve Türkiye düşmanlığıyla bilinen Steven Cook, Şubat ayında İYİ Parti'nin kendilerinden randevu talep ettiğini açıkladı.

    HENRI BARKEY DETAYI
    Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Cook, "İYİ Parti'den bazı isimler, Dış İlişkiler Konseyi ile görüşmek istedi ama Hocam Henri Barkey'in davet edilmemesini koşul sundu. Ben de onlara 'hadi oradan' diye cevap verdim." ifadelerini kullandı.

    15 Temmuz'un kilit isimlerinden olan CIA ajanı Barkey ise bu paylaşımı alıntılayarak "Teşekkürler Steve, umarım Washington DC'deki diğer kurumlar da sizler kadar ilkeli olur. Göreceğiz." yorumunda bulunmuştu.

    MAHREM GÖRÜŞMENİN AMACI NE?
    Daha önce bazı yabancı ülkelerin büyükelçileriyle Ankara'da temas kuran İYİ Parti yetkilileri, bu kez de temaslarını yurt dışına taşıyor. İYİ Parti'den bir heyetin 2 Mart'ta ABD'ye gideceği ve burada bir takım temaslarda bulunacağı öğrenildi.


        İYİ Partinin Mart ayında planladığı ve iptal olan ziyarette yer alacağı açıklanan isimler şunlardı

        İYİ Parti heyetinde Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Burcu Akçaru ve Mehmet Ali Karamemiş yer alacağı açıklanmıştı.

        İYİ PARTİ ŞİMDİ KABUL MU ETTİ?
        İYİ Parti'nin 23 Temmuz 2016'ta The Atlantic isimli dergide darbe girişimini aklamaya çalışan ve Cevheri Güven gibi operasyon aparatı FETÖ'cüler için "Hükümetten daha güvenilir" ifadelerini kullanan Steven Cook ve CFR ile 'mahrem' görüşme talebi Şubat ayında iptal edilirken ABD'ye şimdi yapılan ziyaretin zamanlaması manidar bulundu.

        KILIÇDAROĞLU'NA 'GELME' DİYEN İSİMLER!
        Öyle ki İYİ Parti'yi Şubat ayında ifşa eden ABD'li Steven Cook ve Henri Barkey, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı ziyaret öncesi 'gelme' demişti.

        "HİÇBİR NEDEN YOK"
        ABD'deki derin yapılarla yakınlığı bilinen Türkiye ve Ortadoğu uzmanı, Dış İlişkiler Konseyi üyesi Steven A.Cook 23 Eylül'de "Kılıçdaroğlu'nun Washington'u ziyaret etmesinin hiçbir nedeni yok" diye bir paylaşım yaptı.

        Cook'a yanıt veren ise 'Gezi ve 15 Temmuz' davalarından da yargılanan firari Henri Barkey oldu.

        "SON DAKİKA KARARI VE AMATÖRCE"
        Washington'da özellikle Demokratlar üzerinde etkili bir isim olan, yönetim ve düşünce kuruluşlarıyla bağlantılı Henri Barkey, Cook'un twitine cevap olarak "Kılıçdaroğlu'na o kadar yolu gelip burada yönetimle görüşmemesini kim tavsiye ediyor" diye görüş belirtti.

        Cook ise ilginç bir yanıt vererek "Tipik CHP beceriksizliği" dedi.

        Daha sonra bir paylaşım daha yapan Barkey bunun amatörce ve son dakika kararı olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

        ANLAŞTILAR MI?
        Daha önce İYİ Parti'yi ifşa eden ve ziyaretin rötarlı gerçeklemesine sebep olan isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretten önce veto etmesi ve Kılıçdaroğlı'nun ziyaretinin hemen ardından İYİ Parti'nin ABD'ye uçması "İYİ Parti ve ABD'nin derimleri anlaştı mı?" sorusunu akıllara getirdi.

        Gizli görüşmelerin basından saklanacağı konuşulurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun sır 8 saati gibi bir kayba İYİ Partili isimlerin imza atıp atmayacağı da merak konusu oldu.

        Konuya ilişklin ilginç bir yazıda Akşam Yazarı Turgay Güler'den geldi. Güler, "İYİ Partililer ABD'de kaç saat kaybolacak" başlığıyla şunları kaleme aldı;

        CHP döndü, İYİ Parti gitti.

        Sıraya girdiler maşallah! Sonrasında kim gidecek bekleyip göreceğiz?

        Aradaki tek fark CHP genel başkan düzeyinde yapmıştı bu ziyareti. İYİ Parti ise bir alt düzeyde. Demem o ki Meral Hanım kendisi değil, yardımcılarını göndermeyi tercih etti. Aslında bir anlamda dublör kullandı.

        Niyesine az sonra geliriz.

        İYİ Parti'nin Washington'a yaptığı 'anlamlı' ziyaretin heyet başkanı partinin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı emekli büyükelçi Ahmet Kamil Erozan.

        'Kim bu Kamil' diye soranlara ilk söyleyeceğim şey yine kendisi gibi emekli büyükelçi olan Ünal Çeviköz'ün ruh ikizi olduğudur.

        Erozan ve Çeviköz çok yakın iki arkadaştır. Biri CHP'de diğeri de İYİ Parti'de görevlendirilmiştir.

        Neyse!

        İYİ Parti bu 'anlamlı' ziyaret için 'aslında daha önce gidecektik ama pandemi girdi araya' diyor.

        Yalan! Hem de buz gibi!

        Türk-Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesi için 13 sorun tespit etmişler.

        Müstakbel iktidarlarında ABD ile daha sağlıklı bir ilişki için bunların çözüm yollarını ele alacaklarmış.

        Bak sen!

        Ahmet Kamil Bey mi yapacak bunu?

        Meclis'e soru önergesi verip 'Libya'ya kaç asker gönderdik, ne kadar silah gönderdik, hangi silahları gönderdik' diye soran Ahmet Kamil Bey mi?

        HDP de 'Suriye ve Irak'ta kaç MİT mensubu var' diye sormuştu.

        Aynı Ahmet Kamil Bey İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması için ter döken isimlerden.

        Bitmedi!

        Hani şu CHP, İP, SP ve HDP'nin bir araya gelip anayasanın ilk dört maddesini tartışmaya açtığı 'anayasa çalıştayı' vardı ya. Beyimiz oraya da katılmış. Malum o çalıştayda federasyon, özerklik gibi konular ele alınmıştı.

        Kamil Bey'in arşivi buna benzer sayısız örnekle dolu maşallah.

        Ama PKK'ya elli bin TIR dolusu silah yardımında bulunan ABD'ye yönelik tek cümlesi yok beyimizin. Yahut FETÖ konusunda.

        Ya ne var? İşte şimdi sıkı durun! Neler var neler!

        Aslında bu ziyaret yedi ay önce gerçekleşecekmiş. 2 Mart tarihinde yapacaklarmış bu geziyi. Plan yapılmış, heyet belirlenmiş ve de kamuoyuna duyurulmuş. Ama sonradan iptal edilmiş. Tabii ki pandemi yüzünden değil!

        Nedeni tam bir skandal!

        İYİ Parti heyeti bu geziye çıkmadan önce Steven Cook'u arayıp randevu istemiş. Kim bu Steven?

        Henri Barkey'in öğrencisi, yardımcısı, has adamı.

        Henri kim? CIA eski danışmanı. 15 Temmuz darbesinin arkasındaki isimlerden. Osman Kavala'nın arkadaşı. Selahattin Demirtaş'ın dostu. Bu karede bir de Aslı Aydıntaşbaş var.

        Steven'a geri dönelim şimdi. Bu Steven ABD derin devletinin kalbi CFR'nin yani Diş İlişkiler Konseyi'nin bir elemanı. Ortadoğu ve Türkiye uzmanı. İYİ Partililer bu arkadaştan niye randevu almak isterler aklım almaz.

        Şaka şaka! Nesini almayacak?

        Steven bunlara diyor ki 'Henri Barkey de olsun bu görüşmede'. Bunlar da diyor ki 'bunu içeride izah edemeyiz'.

        Sanki Steven'ı izah edebilirler!

        Bunun üzerine Steven 'İyi Parti'den bazı isimler Diş İlişkiler Konseyi ile görüşmek istedi ama Hocam Henri Barkey'in davet edilmemesini koşul sundu. Ben de onlara -hadi oradan- diye cevap verdim' şeklinde bir tivit atıp olanı biteni faş etti.

        Henri boş durur mu? O da 'teşekkürler Steve, umarım Washington DC'deki diğer kurumlar da sizler kadar ilkeli olur. Göreceğiz' diye bir tivit attı.

        Hal böyle olunca İYİ Parti bu geziyi iptal etmek zorunda kaldı. Aradan şimdi 7 ay geçti. İYİ Parti heyeti Washington DC'de.

        Bakalım Washington DC'deki 'diğer' kurumlar ne kadar ilkeli davranacak!

        Kılıçdaroğlu ABD'ye gittiğine bin pişman oldu. Dönüş görüntülerine bakın ne demek istediğimi anlarsınız. CHP'liler kapalı kapılar ardında 'keşke gitmeseydi' diyor şimdi. Zira Kemal Bey kayıp sekiz saatin hesabını kimseye veremiyor.

        Kaybolma sırası şimdi İYİ Parti'de!

        Kemal Bey'den fazla mı kaybolurlar az mı?

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        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra İYİ Parti 'icazet' için ABD yollarına düştü! Aylar önce ifşa olan o talep neydi?
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