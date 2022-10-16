CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'den icazet alamayınca sıra İYİ Parti'ye geldi! İYİ Partili heyet ABD yolunu tuttu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'ye gidip icazet alamayınca sıra İyi Parti'ye geldi.
İyi Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan ve yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş'ten oluşan İyi Parti heyeti, Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarda bulunmak üzere bu ülkeye hareket etti.
Heyet, ABD'de değişik seviyelerdeki muhatapları ve düşünce kuruluşlarıyla görüşmeler yapacak.
'TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNDE SORUN TESPİT ETTİK'
Ziyaret öncesi Milliyet'e konuşan İyi Partili Erozan, görüşmelerde Türk-Amerikan ilişkilerinde 13 başlıkta sorun tespiti yaptıklarını, bunların çözüm yollarını ve müstakbel iktidarlarında ABD ile daha sağlıklı bir ilişki kurabilmenin yollarının ele alınacağını söyledi.
Washington'daki Türk Festivali'ne de katılacak olan heyet, Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya gelecek.
"TAMAMEN TESADÜF"
Erozan, bu ziyaretin önceden planlandığını ancak koronavirüs salgını nedeniyle ancak bugünlere fırsat bulabildiklerini kaydetti.
Ziyaretin Kılıçdaroğlu'nun gezisinin hemen akabinde gerçekleşmesi konusunda ise Erozan, "İki ziyaret arasında herhangi bir bağlantı yok. Tamamen tesadüf." dedi.
EROZAN: BİDEN İLE GÖRÜŞMEYECEĞİZ
ABD'de hangi muhataplarla ve neleri görüşeceklerine ilişkin sorulara ise Erozan, "Biden ile görüşmeyeceğiz, herkes emin olsun" şeklinde yanıt verdi.
Erozan, "Bu ziyaretimizin amacı Türkiye ile ABD ilişkilerinin müstakbel iktidarımızda daha sağlıklı yürütülmesine yöneliktir." dedi.