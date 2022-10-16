CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'den icazet alamayınca sıra İYİ Parti'ye geldi! İYİ Partili heyet ABD yolunu tuttu

"TAMAMEN TESADÜF"

Erozan, bu ziyaretin önceden planlandığını ancak koronavirüs salgını nedeniyle ancak bugünlere fırsat bulabildiklerini kaydetti.

Ziyaretin Kılıçdaroğlu'nun gezisinin hemen akabinde gerçekleşmesi konusunda ise Erozan, "İki ziyaret arasında herhangi bir bağlantı yok. Tamamen tesadüf." dedi.

EROZAN: BİDEN İLE GÖRÜŞMEYECEĞİZ

ABD'de hangi muhataplarla ve neleri görüşeceklerine ilişkin sorulara ise Erozan, "Biden ile görüşmeyeceğiz, herkes emin olsun" şeklinde yanıt verdi.

Erozan, "Bu ziyaretimizin amacı Türkiye ile ABD ilişkilerinin müstakbel iktidarımızda daha sağlıklı yürütülmesine yöneliktir." dedi.