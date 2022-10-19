CHP ve HDP'nin iddialarına muhtarladan sert tepki: Bu yalanı HDP kendine yakıştırabilir, CHP'lilerin yakıştırmasını ise kamuoyu takdirine bırakıyoruz





"YALANDIR, BÜHTANDIR"

Bunlar ve birçok hizmeti için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müteşekkir olduklarını belirten Aktürk, şöyle konuştu:

"HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Ankara'ya gelmek için 1000 lira aldığımız, CHP'li Özgür Özel'in de valilerden baskı gördüğümüz yönündeki iddiaları kesinlikle yalandır, bühtandır.