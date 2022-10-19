Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.10.2022 01:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.10.2022 01:31
    ABONE OL

    CHP ve HDP'nin iddialarına muhtarladan sert tepki: Bu yalanı HDP kendine yakıştırabilir, CHP'lilerin yakıştırmasını ise kamuoyu takdirine bırakıyoruz

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "muhtarların Ankara'ya gelmeleri için valilerden baskı gördüğü" ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın "muhtarların Ankara'ya gelmek için 1000 lira aldığı" iddialarına karşı muhtarlardan açıklama geldi. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı açıklamasında “"Bu yalanı HDP kendine yakıştırabilir, CHP'lilerin yakıştırmasını ise kamuoyu takdirine bırakıyoruz." ifadesini kullandı.

    CHP ve HDP’nin iddialarına muhtarlardan yalanlama

    Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, Muhtarlar Evi'nde düzenlediği basın toplantısında, iftiralara maruz kaldıklarını belirterek "19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Ankara'ya gelen 20 bin muhtarın, bugün Yüce Meclis'in çatısı altında Beştaş ve Özel'in iftiralarıyla karşı karşıya kaldığını" dedi.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Muhtarlar Günü dolayısıyla bulunduğu davet üzerine Ankara'ya geldiklerini söyleyen Aktürk, önce Anıtkabir'e gittiklerini, daha sonra Ankara'da yaptırılan Muhtarlar Evi'nin açılışı ile 30 büyükşehirde yapılacak 100 muhtarlık hizmet binasının temel atma törenlerine katıldıklarını anlattı.



    "YALANDIR, BÜHTANDIR"
    Bunlar ve birçok hizmeti için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müteşekkir olduklarını belirten Aktürk, şöyle konuştu:
    "HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Ankara'ya gelmek için 1000 lira aldığımız, CHP'li Özgür Özel'in de valilerden baskı gördüğümüz yönündeki iddiaları kesinlikle yalandır, bühtandır.



        "YALANI HDP KENDİNE YAKIŞTIRABİLİR, CHP'Yİ KAMUOYU TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ"
        "Yüce Meclis çatısı altında bu yalanı HDP kendine yakıştırabilir, CHP'lilerin yakıştırmasını ise kamuoyu takdirine bırakıyoruz. Buraya gelen muhtarlarımıza atılan bu iftirayı kabul etmiyoruz. Bu iftirayı atanları kınıyoruz, bu sözleri onlara iade ediyoruz."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP bitmemiş öğrenci yurdunu törenle açtı
        Haberler Güncel CHP ve HDP'nin iddialarına muhtarladan sert tepki: Bu yalanı HDP kendine yakıştırabilir, CHP'lilerin yakıştırmasını ise kamuoyu takdirine bırakıyoruz
            SON DAKİKA