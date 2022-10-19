SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ABD'deki kayıp 8 saat tepkisi: Bu gezinin karanlık tarafları var

ATTIĞI YALANLARA AÇTIĞIM DAVALARI KAZANDIM KAZANIYORUM"

New York'a gidip Türkevi'ni ziyaret etme ihtiyacı duymayacaksın. Türken Foundation'ın orada yaptırdığı bina ile ilgili benim çocuklarıma laf atıyor. Attığın yalanlarda açtığım davaların hepsini kazandım, kazanıyorum. Bununla ilgili davayı avukatlarım açacaklar, buradan da inşallah bir şeyler gelecek. Washington'daki ziyaretleri arasında Büyükelçiliğimiz yer almıyor. Amerika'da Türkiye'yi temsil eden her yerden uzak durmuştur. Tek yaptığı şaibeli kişi ve kurumlarla bir araya gelmek.

SAYIN KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK BİR ÇAĞRI YAPMAK İSTİYORUM: SEÇİMLERDE ÇIK KARŞIMIZA

Sayın Kılıçdaroğlu'na açık bir çağrı yapmak istiyorum. Madem kendine bu kadar güveniyorsun öyleyse hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza, programlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet versin. Seçim tarihine neredeyse 7 ay kalmış daha ortalarda Cumhurbaşkanı adayları yok. Kürsüye çıkıyor, 'ya benimle olun ya önümden çekilin' diyor. Efeleniyor ha...