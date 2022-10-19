SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ABD'deki kayıp 8 saat tepkisi: Bu gezinin karanlık tarafları var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na ABD ziyareti ve kayıp 8 saat için sert sözlerle yüklendi. Başkan Erdoğan, ayrıca Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı yaptı.
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na zor soru VİDEO
Erdoğan, şunları söyledi:
"8 SAAT NEREDEYDİN?"
"Bu zat seçimlere ayların kaldığı dönemde ABD'ye gitti. Benzin istasyonuna girmiş, hamburgerci varmış, 8 saat orada geçmiş. Bu görüntüleri vermek için ta oralara kadar gitmeye gerek yoktu. Ülkemizde de benzer görüntüleri verebilirdi. Bu gezinin bir de bilinmeyen tarafları, karanlık kısımları var. Ama o şaibeli kısmın hesabını sormak bu zatı Amerika'ya gönderen partisine düşer. Bu zatın ABD'de görüştüğü FETÖ iltisaklı kişilerle muhasebeyi yapmak da 6'lı masadaki ortaklarının görevidir diye düşünüyorum. Bir de vermediği görüntüler var.
ATTIĞI YALANLARA AÇTIĞIM DAVALARI KAZANDIM KAZANIYORUM"
New York'a gidip Türkevi'ni ziyaret etme ihtiyacı duymayacaksın. Türken Foundation'ın orada yaptırdığı bina ile ilgili benim çocuklarıma laf atıyor. Attığın yalanlarda açtığım davaların hepsini kazandım, kazanıyorum. Bununla ilgili davayı avukatlarım açacaklar, buradan da inşallah bir şeyler gelecek. Washington'daki ziyaretleri arasında Büyükelçiliğimiz yer almıyor. Amerika'da Türkiye'yi temsil eden her yerden uzak durmuştur. Tek yaptığı şaibeli kişi ve kurumlarla bir araya gelmek.
SAYIN KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK BİR ÇAĞRI YAPMAK İSTİYORUM: SEÇİMLERDE ÇIK KARŞIMIZA
Sayın Kılıçdaroğlu'na açık bir çağrı yapmak istiyorum. Madem kendine bu kadar güveniyorsun öyleyse hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza, programlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet versin. Seçim tarihine neredeyse 7 ay kalmış daha ortalarda Cumhurbaşkanı adayları yok. Kürsüye çıkıyor, 'ya benimle olun ya önümden çekilin' diyor. Efeleniyor ha...
"BEN MUHAFAZAKAR DEVRİMCİYİM"
Bay Kemal senin nasıl bir devrimci olduğunu bilmiyorum ama ben muhafazakar bir devrimciyim. Buradaki merak ediyoruz ifadesini sözün gelişi kullanıyoruz. Bunlar da öyle bir dert de olmadığını her an kaçmaya hazır ürkek ceylan tavırlarından anlıyoruz. Mücadele yürek ister yürek. Türkiye'de ucunu bıraksak kısa sürede yeniden sökün edecek darbeci damarlarla mücadele yürek ister. Daha kendi adaylığını açıklamaktan mahrum olana bu millet dirayet göstermez."