Başkan Erdoğan 'Hodri medyan' dedi Kemal Kılıçdaroğlu yine 'adayım' diyemedi: Televizyona çıkalım tartışalım

"HODRİ MEYDAN"
Eser ve hizmet siyasetinin, 2023'te bir kez daha yalan ve iftira siyasetine galebe çalacağını dile getiren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şu çağrıyı yaptı:
"Madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsan, öyleyse hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza, birikimlerimizi, vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı milletimiz versin. Yok eğer aday olmak istiyor ama birilerinin şantajına, baskısına, telkinine, tehdidine maruz kalarak bunu ilan edemiyorsan da korkma. AK Parti'nin ülkemizde 20 yılda sağladığı huzur, adalet, hak, hukuk, özgürlük iklimi, her bir vatandaşımız gibi senin de en büyük güvencendir. Hayallerinle arana engel koyanlar kimlerse söyle, onlara karşı omuz omuza birlikte mücadele edelim. Gerekiyorsa altılı masadaki görünen ortaklarını da masanın altındaki ve kapının gerisindeki görünmeyen ortaklarını da birlikte ikna edelim."
"DAHA ORTADA CUMHURBAŞKANI ADAYLARI YOK"
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklamadığına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:
"Şu hale bakar mısınız? Sorsanız Türkiye'yi yönetmeye talipler ama seçim tarihine neredeyse 7 ay kalmış, daha ortada cumhurbaşkanı adayları yok. Bugün bir aday belirlemeyi dahi beceremeyenlerin, yarın dünya siyasetinin kurtlar sofrasında ülkemizin ve milletimizin haklarını, çıkarlarını, geleceğini nasıl temsil edeceklerini doğrusu merak ediyoruz. Bugün 'Adayımız şu isimdir.' deme iradesini gösteremeyenlerin, her birinin ardında küresel güçlerin olduğu terör örgütlerinin tepesini ezme kararlılığını nasıl sergileyebileceklerini doğrusu merak ediyoruz. Bugün cumhurbaşkanı adayını açıklama cesaretini sergileyemeyenlerin, küresel ekonomik krizin giderek daha da sertleşecek fırtınasından ülkemizi nasıl sağ salim çıkartacaklarını doğrusu merak ediyoruz.
Kürsüye çıkıyor, 'Ya benimle olun, ya önümden çekilin.' diyor, efeleniyor. Milletin huzuruna çıkıp açıkça 'Cumhurbaşkanı adayıyım.' deme delikanlılığını gösteremeyenlerin, ülkenin hangi meselesinin çözümünde devrimci bir yaklaşımla reform yapabileceğini doğrusu merak ediyoruz. Bay Kemal, senin nasıl bir devrimci olduğunu bilmiyorum ama ben muhafazakar bir devrimciyim. Esasen buradaki 'Merak ediyoruz.' ifadesini sözün gelişi kullanıyoruz. Bunlarda öyle bir dert de öyle bir niyet de öyle bir hazırlık da öyle bir çaba da olmadığını oturuşlarından, kalkışlarından, ağızlarının çalımından, her an kaçmaya hazır ürkek ceylan tavırlarından zaten anlıyoruz."
"DARBECİ DAMARLARLA MÜCADELE YÜREK İSTER"
Türkiye'de halen fırsat bulduğu her yerden kafasını çıkaran vesayetle mücadelenin yürek istediğini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'de ucunu bıraksak kısa sürede yeniden sökün edecek darbeci, cuntacı damarlarla mücadele yürek ister. Türkiye'de küresel siyasi ve ekonomik güçlerin milletin iliğini sömürmek için kurdukları tezgahları bozmak yürek ister. Türkiye'de gerektiğinde akıntıya karşı kürek çekerek ülkeyi büyütmek, istikrarı sürdürmek, milletin işini ve aşını garantiye almak, sınırlarımızın ötesine taşıdığımız güvenlik çizgisini korumak sadece yürek değil, aynı zamanda azim ister, sebat ister, kabiliyet ister, fedakarlık ister. Bu da ancak Cumhur İttifakı'nda var." dedi.
Erdoğan'ın bu sözleri partililerce ayakta alkışlandı.
Sözlerini sürdüren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Biz maalesef Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet cenahında bu vasıflara sahip, milletin kendisine huzur-u kalple ülkeyi teslim edeceği bir isim, bir aday, bir profil göremiyoruz. Daha kendi adaylığını veya adayını açıklama dirayetinden mahrum olana, bu millet asla itibar göstermez. Bunun için biz kimin ne yaptığına, kimin ne dediğine bakmadan, tüm vaktimizi ve enerjimizi ülkemize eser kazandırmak, milletimize hizmet etmek için kullanmayı sürdüreceğiz. 'Niyet hayır, akıbet hayır.' diyerek 2023 seçimlerine kadar hep birlikte çalışmayı sürdürecek, inşallah milletimizin desteğini bir kez daha alarak 'Türkiye yüzyılı'nı inşa ederek ülkemizi 2053'e hazırlayacağız."