Başkan Erdoğan 'Hodri medyan' dedi Kemal Kılıçdaroğlu yine 'adayım' diyemedi: Televizyona çıkalım tartışalım

"DAVAYI AVUKATLARIM AÇACAKLAR"

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde vermediği görüntüler de olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tabii, bir de vermediği görüntüler var. Düşünebiliyor musunuz, New York'a kadar gideceksin TURKEN Vakfı'nın yurt inşaatının önünde hezeyanlar savururken, hemen yakınındaki ülkemizin gurur abidesi olan Türkevi'ni ziyaret etme ihtiyacı duymayacaksın. Sen nasıl bu ülkenin ana muhalefetisin? Niye? Yapamaz. Çünkü oradaki Türkevi'ne gittiği anda, Türkevi onun bütün fiyakasını siler süpürür, atar. TURKEN Foundation'ın oradaki yaptırdığı binayla ilgili benim çocuklarıma laf atıyor. Benim çocuklarım o binayı yaptırmışlar, oğlum yaptırmış filan. Attığın bütün bu yalanlarda, açtığım davların hepsini de kazandım, kazanıyorum. Bununla ilgili de davayı avukatlarım açacaklar. İnanıyorum ki buradan da yine inşallah bir şeyler gelecek. Çünkü yalan. Orada böyle bir şey yok. Akşam yalan, sabah yalan. Hayatın böyle."

"TÜRKİYE'NİN HAYRINA OLAN HER GÖRÜŞMEDEN UZAK DURMUŞTUR"

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde büyükelçiliğin de yer almadığına dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir başka ifadeyle bu zat ABD'de Türkiye'yi temsil eden her yerden,Türkiye'nin hayrına ve menfaatine olan her görüşmeden uzak durmuştur. Zevahiri kurtarma kabilinden gerçekleştirdiği, birkaç alt düzeyli ziyareti saymazsak, tek yaptığı iş kapalı kapılar ardında şaibeli kurumlar ve kişilerle bir araya gelmektir. Bu zatın, tamamı yalan, tamamı yanlış, tamamı bühtan olan hezeyanlarını sürekli tekrar etmekle neyi amaçladığını doğrusu bilemiyoruz. Şayet siyaset yapmaktan anladığı bu ise hem kendisine yazık hem partisine yazık hem ülkeye yazık. Ülke yönetimine iktidar, meşruiyet, egemenlik gibi kavramlar çerçevesinde talip olarak millete hizmet etme aracı olan siyasetin böylesine kirletilmesine gönlümüz razı gelmiyor. Gençlerimiz, bu zatın yaptığı işe ve sergilediği üsluba bakarak, sakın ola ülkeye ve millete hizmet yolunda siyasetten uzak kalmasınlar. Siyasetin ne olduğunu görmek istiyorlarsa bizim 20 yıldır yaptığımız işlere baksınlar. Bizim yaptığımız, eser ve hizmet siyaseti."