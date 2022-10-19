RTÜK'ten TELE 1 kararı! Nefret söylemleri cezasız kalmadı: 3 gün yayın durdurma cezası

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fonlanan ve nefret söylemleriyle toplumu kutuplaştıran TELE 1 hakkında flaş bir karar alındı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tele1 yayınlarını 3 gün süreyle durdurdu.
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul, haftalık olağan toplantısında Tele1 hakkında hazırlanan izleme raporunu görüştü.
DİYANETİ HEDEF ALAN SKANDAL YAYINA 3 GÜN DURDURMA CEZASI
Üst Kurul, Enver Aysever'in sunduğu "Ayrıntılar" programının incelendiği toplantıda, yayın konuğu olan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik sözlerini değerlendirdi.
Söz konusu yayın nedeniyle Tele1'in, 6112 Sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Yayın hizmetler, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmünü ihlal ettiği kanaatine varan RTÜK, yayıncı kuruluşa 3 gün yayın durdurma ve idari para cezası verilmesine karar verdi.
Karar, yasa gereği Tele1 hakkında 1 yıl içinde daha önce aynı ceza bendinden verilen başka bir yaptırım üzerine alındı.
Tele1'in bu karardan sonra 1 yıl içinde aynı ihlali tekrarlaması durumunda RTÜK, yayıncı kuruluşun lisansını iptal edebilecek.
BİR DE 'TELE 1 KAPATILACAK DİYEREK' YAYGARA KOPARDILAR
TELE 1'in imza attığı skandal yayını görmezden gelen CHP yandaşları ise sosyal medyada "TELE 1 kapatılacak" diyerek yaygara kopardı.
Enver Aysever de sabah saatlerinde yaptığı paylaşımlarla skandal yayını perdeleyerek meselenin sansür olduğunu iddia etmeye çalıştı.
NELER YAŞANMIŞTI?
Eski CHP'li yeni TİP'li Sera Kadıgil geçtiğimiz ay TELE 1'de nefret kustu.
İSLAM DÜŞMANI TİP'Lİ SERA KADIGİL HADDİNİ AŞTI! VİDEO İZLE
İMAM HATİPLER KAPATILSIN
TELE 1'de Diyanet'in bir mezhebin kara propagandasını yaptığını iddia ederek skandal sözler kullanan Kadıgil, "Kesinlikle İmam Hatipler kapatılsın" dedi.
SKANDAL SÖZLER
Tele1 canlı yayınında skandal sözlere imza atan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Kadıgil, ''Diyanet diye bir şey olabilir mi? İnançlı var inançsız var, Alevi var, Sünni var, Hristiyan var, Musevi var... Biz bunların hepsinden vergi topluyoruz. Orada Diyanet diye bir kurum var; yalnızca bir mezhebin kara propagandasını yapmak için kullanılan bir kuruma biz milyarlar ödüyoruz ya. Eğitimden kesiyoruz sağlıktan kesiyoruz götürüyoruz İmam Hatip'e veriyoruz. Niye onun başındaki dayılar milyarlık mercedeslere binebilsinler diye. Diyanet bu haliyle bir dini kurum falan değil bir Siyasal İslamcı gereçtir ve kapatılmalıdır.'' ifadelerini kullandı.