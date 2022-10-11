Kemal Kılıçdaroğlu 'başörtüsü' meselesinde yediği golü 'FETÖ' taktiğiyle çıkarmaya çalışıyor! ABD fiyaskosu sonrası geri adım attı...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'ye başlattığı 'icazet' turu fiyaskoya dönerken Türkiye'de yediği golleri FETÖ taktiği ile çıkarmaya çalışıyor.
FİYASKOYA DÖNEN GEZİ SONRASI YİNE ERDOĞAN'A SALDIRDI
Barnie Sanders, Eski ABD Başkanı Barack Obama ve diğer senatörlerden randevu bile alamayan CHP heyeti, fiyaskoyu perdelemek için 'bilim ve teknoloji' maskesine sığınırken Kemal Kılıçdaroğlu bu kez ABD'den Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
BAŞÖRTÜSÜ MESELESİNDEN GERİ ADIM FETÖ TAKTİĞİYLE SALDIRI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yıllar önce çözülen başörtüsü meselesini diline dolayarak 'yasal güvenceye alma' çıkışını yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Anayasa' golünü atmasıyla geri adım attı.
ANAYASA KONUSUNU KAPATTI
Kılıçdaroğlu ABD'den paylaştığı videoda, "Burası New York, Manhattan. ABD'nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine "hayırlı olsuna" geldim. Erdoğan kim, anayasa, aile kim... Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır." ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ın 'Adamsan samimiysen gel bu işi anayasa ile çözelim' çıkışı karşısında geri adım attığı açıklamış oldu.
Kılıçdaroğlu, "Bir aile konuşulacaksa senin ailen burada. Burası NewYork'un en pahalı yeri Manhattan... Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen..." ifadeleriyle TURKEN Vakfı'nı göstererek "aileyi konuşmak istiyorsan gel buradan başlayalım" ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
AYLAR ÖNCE SÖYLEDİĞİ FETÖ YALANINA SARILDI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mayıs ayında CHP grup toplantısında FETÖ ağızlı iftira kampanyası yürüterek Başkan Erdoğan'ı ve ailesini hedef almıştı.
Daha sonra Twitter üzerinden yayınladığı video ile FETÖ'nün piyasaya sürdüğü, "Amerika'ya para kaçırıyorlar. Erdoğan Türkiye'den kaçacak" yalanını köpürterek TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ABD'de ve İngiltere'de birlikte kurdukları TURKEN Vakfı'na para kaçırıldığını iddia etti.
Kılıçdaroğlu'nun iddialarına AK Parti'den peş peşe tepkiler gelirken vakıflar yaptıkları açıklamalar ile Kılılçdaroğlu'nu yalanladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kendisini asılsız iddialarla hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ATTIĞI ANAYASA GOLÜ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta paylaştığı video ile adaylık yolunda 'her tuşa basmaktan' çekinmeyeceğini bir kez daha ortaya koydu.
Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta paylaştığı video CHP ve vesayet odaklarının yıllarca dini hassasiyetleri olan vatandaşlara uyguladığı zulmün itirafı niteliğindeyken Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çözülen 'başörtüsü' meselesini kendisi çözecekmiş gibi gündeme getirmesiyle de bir gasp ve ikiyüzlü siyasetin örneği oldu.
Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda, "Geçmişte başörtüsü ile alakalı yanlışlarımız oldu. Ama artık değiştik. Başörtüsünü yasal güvence altına alacak kanun teklifini yarın Meclis'e sunacağız" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Eğer samimiysen başörtüsü meselesini ülke gündeminden çıkartmak istiyorsan, gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım. Adam gibi adamsan gel bunu böyle yapalım. Aile kurumumuzu güçlendirecek ilave değişiklikler de yapalım." diyerek CHP ve Kılıçdaroğlu'na seslendi.
"PAS VERDİ, GOLÜ ATMAMIZ LAZIM"
Erdoğan CHP'nin geri adım atması sonrası "Başörtüsüyle ilgili problemimiz yoktu, Kılıçdaroğlu pas vermekten anlamaz ama pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım." ifadelerini kullandı.