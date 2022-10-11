Kemal Kılıçdaroğlu 'başörtüsü' meselesinde yediği golü 'FETÖ' taktiğiyle çıkarmaya çalışıyor! ABD fiyaskosu sonrası geri adım attı...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'ye başlattığı 'icazet' turu fiyaskoya dönerken Türkiye'de yediği golleri FETÖ taktiği ile çıkarmaya çalışıyor.

FİYASKOYA DÖNEN GEZİ SONRASI YİNE ERDOĞAN'A SALDIRDI

Barnie Sanders, Eski ABD Başkanı Barack Obama ve diğer senatörlerden randevu bile alamayan CHP heyeti, fiyaskoyu perdelemek için 'bilim ve teknoloji' maskesine sığınırken Kemal Kılıçdaroğlu bu kez ABD'den Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

BAŞÖRTÜSÜ MESELESİNDEN GERİ ADIM FETÖ TAKTİĞİYLE SALDIRI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yıllar önce çözülen başörtüsü meselesini diline dolayarak 'yasal güvenceye alma' çıkışını yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Anayasa' golünü atmasıyla geri adım attı.

ANAYASA KONUSUNU KAPATTI

Kılıçdaroğlu ABD'den paylaştığı videoda, "Burası New York, Manhattan. ABD'nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine "hayırlı olsuna" geldim. Erdoğan kim, anayasa, aile kim... Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır." ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ın 'Adamsan samimiysen gel bu işi anayasa ile çözelim' çıkışı karşısında geri adım attığı açıklamış oldu.

Kılıçdaroğlu, "Bir aile konuşulacaksa senin ailen burada. Burası NewYork'un en pahalı yeri Manhattan... Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen..." ifadeleriyle TURKEN Vakfı'nı göstererek "aileyi konuşmak istiyorsan gel buradan başlayalım" ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.