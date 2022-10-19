Başkan Erdoğan'dan Zengilan Uluslararası Havaalanı açılışında bir ilk!





Havalimanının pisti 3 bin metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde. Terminali saatte 200 yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip. Büyük kargo uçakları dahil tüm geniş gövdeli uçaklar Zengilan Havalimanı'nda rahatlıkla iniş ve kalkış yapabilecek. Havalimanının peronu 8 uçak kabul edecek şekilde tasarlandı.

Otomatik sistemlerle donatılmış, uluslararası sivil havacılık ve taşımacılık standartlarına uygun kontrol kulesine sahip havalimanının inşaatında Türk şirketleri de yer aldı.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un 14 Ekim'de imzaladığı kararname ile Zengilan Havalimanı'na, "uluslararası havalimanı" statüsü verilmesi ve bu konuda ilgili uluslararası kuruluşlara bilgi gönderilmesi yönünde karar aldı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havalimanını ZZE kodu ile uluslararası havalimanları listesine aldı.

BİR HAVALİMANI DA LAÇIN'A

İşgalden kurtarılan bölgelerdeki Fuzuli Havalimanı da faaliyetini sürdürüyor. Azerbaycan hükümeti, Laçın'da da havalimanı inşa etmeyi planlıyor.