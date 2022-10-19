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    • 20.10.2022 12:26
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    Başkan Erdoğan'dan Zengilan Uluslararası Havaalanı açılışında bir ilk!

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'da. Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak Zengilan'a iniş yaptı. Erdoğan, Aliyev ile birlikte açılışını yaptığı Zengilan Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu. Erdoğan ve Aliyev açılış sonrası bölgenin kalkınması için başlatılan yeni projelerin temellerini atacak.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan Zengilan’da bir ilk!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetl Azerbaycan'a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunuyor.



    BAŞKAN ERDOĞAN ZENGİLAN HAVALİMANI'NI HİZMETE AÇTI | VİDEO İZLE


    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Zengilan şehrine geldi.




    ZENGİLAN ULUSLARARASI HAVALİMANI'NA İNEN İLK DEVLET BAŞKANI OLDU
    Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı'na indi

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan, yapımı tamamlanan havalimanına inen ilk devlet başkanı oldu.

    SEMBOLİK ANAHTARI TESLİM ETTİ
    Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev'e, havalimanının sembolik anahtarları takdim edildi. Erdoğan ve Aliyev anahtar ile basın mensuplarına poz verdi.

    İki lider, daha sonra havalimanı binasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Zengilan'a geldi.


    Erdoğan ve Aliyev ayrıca bölgenin kalkınması için başlatılan yeni projelerin temellerini atacak.

    Ziyarette yapılacak ikili görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor. Ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

        Temeli 26 Nisan 2021'de Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından atılan Zengilan Havalimanı en yüksek uluslararası standartlara uygun olarak 1,5 yılda uçakları kabul edecek hale geldi. Havalimanına ülkenin en büyük yolcu uçağıyla ilk teknik uçuş 9 Eylül'de gerçekleştirildi.



        Havalimanının pisti 3 bin metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde. Terminali saatte 200 yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip. Büyük kargo uçakları dahil tüm geniş gövdeli uçaklar Zengilan Havalimanı'nda rahatlıkla iniş ve kalkış yapabilecek. Havalimanının peronu 8 uçak kabul edecek şekilde tasarlandı.

        Otomatik sistemlerle donatılmış, uluslararası sivil havacılık ve taşımacılık standartlarına uygun kontrol kulesine sahip havalimanının inşaatında Türk şirketleri de yer aldı.

        Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un 14 Ekim'de imzaladığı kararname ile Zengilan Havalimanı'na, "uluslararası havalimanı" statüsü verilmesi ve bu konuda ilgili uluslararası kuruluşlara bilgi gönderilmesi yönünde karar aldı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havalimanını ZZE kodu ile uluslararası havalimanları listesine aldı.

        BİR HAVALİMANI DA LAÇIN'A
        İşgalden kurtarılan bölgelerdeki Fuzuli Havalimanı da faaliyetini sürdürüyor. Azerbaycan hükümeti, Laçın'da da havalimanı inşa etmeyi planlıyor.



        Başkan Erdoğan, 26 Ekim 2021 tarihinde Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı olmuştu.

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