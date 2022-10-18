CHP tarafından fonlanan mangır Can Ataklı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'u hedef aldı!

Her konuşmasında yeni bir skandala imza atan CHP'nin fonladığı mangır Can Ataklı, bu sefer yerli ve milli otomobil TOGG hakkında açıklamalarda bulundu.
TOGG'a devletin destek vermesini hazmedemeyen Ataklı, "Farkında mısınız kim TOGG'un sahibi? diye sordu.
"KİM TOGG'UN SAHİBİ?"
Kendi Youtube kanalından açıklamalarda bulunan Can Ataklı, "Yerli otomobil, yerli otomobil, kardeşim yerli otomobili 1960'da yaptık zaten. Herkes unutuyor gidiyor. 'Anadolu' unutuyorlar. İlk defa araba yapıyoruz ben arabanın sahibini görmedim daha ya. Farkında mısınız kim TOGG'un sahibi? Mustafa Varank. Başkasını görüyor musunuz? Varsa yoksa hükümet, onlar anlatıyorlar. Sahibi kim?" ifadelerini kullandı.
YUNAN VE PKK AĞZIYLA KONUŞMUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ege'de Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik tacizlerine ilişkin açıkça uyarı yaparak, "Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Bir gece ansızın gelebiliriz." demişti. Can Ataklı ise sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerine değinerek, "Bunların hepsi palavra" diye konuştu.