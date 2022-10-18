Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.10.2022 23:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.10.2022 23:18
    ABONE OL

    CHP tarafından fonlanan mangır Can Ataklı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'u hedef aldı!

    CHP'nin fonladığı mangır Can Ataklı, Türkiye'nin ilk yerli ve miili otomobili TOGG'u hedef aldı. TOGG'a devlet desteğinin verilmesini hazmedemeyen Ataklı, "Yerli otomobil, yerli otomobil, kardeşim yerli otomobili 1960'da yaptık zaten. Herkes unutuyor gidiyor. 'Anadolu' unutuyorlar. İlk defa araba yapıyoruz ben arabanın sahibini görmedim daha ya. Farkında mısınız kim TOGG'un sahibi?" ifadelerini kullandı.

    Mangır Can TOGG yanığı!

    Her konuşmasında yeni bir skandala imza atan CHP'nin fonladığı mangır Can Ataklı, bu sefer yerli ve milli otomobil TOGG hakkında açıklamalarda bulundu.

    CHP yamağı Can Ataklı TOGG'u hedef aldı


    TOGG'a devletin destek vermesini hazmedemeyen Ataklı, "Farkında mısınız kim TOGG'un sahibi? diye sordu.



    "KİM TOGG'UN SAHİBİ?"
    Kendi Youtube kanalından açıklamalarda bulunan Can Ataklı, "Yerli otomobil, yerli otomobil, kardeşim yerli otomobili 1960'da yaptık zaten. Herkes unutuyor gidiyor. 'Anadolu' unutuyorlar. İlk defa araba yapıyoruz ben arabanın sahibini görmedim daha ya. Farkında mısınız kim TOGG'un sahibi? Mustafa Varank. Başkasını görüyor musunuz? Varsa yoksa hükümet, onlar anlatıyorlar. Sahibi kim?" ifadelerini kullandı.



    YUNAN VE PKK AĞZIYLA KONUŞMUŞTU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ege'de Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik tacizlerine ilişkin açıkça uyarı yaparak, "Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Bir gece ansızın gelebiliriz." demişti. Can Ataklı ise sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerine değinerek, "Bunların hepsi palavra" diye konuştu.



        Sözlerinin devamında Mehmetçik'ın Irak'ta boş mağaraları bombaladığını söyleyen Ataklı, "Irak'ta bombaladıki o kadar öldürdük, sarı torba falan yalan. O da yok ha. Mağara bombalıyorlar. O mağarada 50 kişi vardı diyorlar. Ölü diye envantere geçiriyorlar. Girsene Suriye'ye hadi sıkıyor mu? Çıksana Ege adalarına sıkıyor mu?" dedi..



        MEHMETÇİK'İ DE HEDEF ALDI: "BOŞ MAĞARALARI BOMBALIYORLAR"
        Hani böyle bir gece çıkarız falan hepsi palavra. Bana da sokakta en çok sorulan o. Yunanistan ile savaş ile savaş olmaz. Yunan yok ki karşında ABD var. Nasıl Suriye'de hiçbir b** yapamıyorsan, Ege de aynı. Nasıl burada ABD varsa Suriye'de de var. Irak'ta bombaladık o kadar öldürdük, sarı torba falan yalan. O da yok ha. Mağara bombalıyorlar. O mağarada 50 kişi vardı diyorlar. Ölü diye envantere geçiriyorlar. Girsene Suriye'ye hadi sıkıyor mu? Çıksana Ege adalarına sıkıyor mu?



        "BEYİN YIKAMAYA ÇALIŞIYORLAR"
        Şimdi diyeceğim şu, her şey açık oynanıyor. Benim zavallı insanıma zavallı bizlere başka edebiyatla beyin yıkamaya çalışıyorlar. Bir gece ansızın girebiliriz, Rusya ile Putin şey arasında ara bulucu biziz. Tahıl şeyini biz yaptık. Ege, Doğu Akdeniz'de haklarımız. Girit'e bilmem ne olursa. Güney Kıbrıs Rumlarına silah verilmesini kabul edemeyiz. Hepsi palavra" ifadelerini kullanmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Mangır Can TOGG yanığı!
        Haberler Güncel CHP tarafından fonlanan mangır Can Ataklı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'u hedef aldı!
            SON DAKİKA