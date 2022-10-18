CHP tarafından fonlanan mangır Can Ataklı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'u hedef aldı!





MEHMETÇİK'İ DE HEDEF ALDI: "BOŞ MAĞARALARI BOMBALIYORLAR"

Hani böyle bir gece çıkarız falan hepsi palavra. Bana da sokakta en çok sorulan o. Yunanistan ile savaş ile savaş olmaz. Yunan yok ki karşında ABD var. Nasıl Suriye'de hiçbir b** yapamıyorsan, Ege de aynı. Nasıl burada ABD varsa Suriye'de de var. Irak'ta bombaladık o kadar öldürdük, sarı torba falan yalan. O da yok ha. Mağara bombalıyorlar. O mağarada 50 kişi vardı diyorlar. Ölü diye envantere geçiriyorlar. Girsene Suriye'ye hadi sıkıyor mu? Çıksana Ege adalarına sıkıyor mu?