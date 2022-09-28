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    • 28.09.2022 14:39
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    • 28.09.2022 14:47
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    Son dakika: Can Ataklı HDP'yle aynı masaya oturmayız diyen İYİ Parti'ye küfretti sonra u dönüşü yaptı

    Muhalefetin yandaşı Can Ataklı sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bu kez hızını alamayıp HDP ile aynı masada olmayız açıklaması yapan İYİ Parti’ye küfretti. Ataklı, söz konusu açıklamanın ahmakça olduğunu söyleyip , "Burada ahmakça, vay efendim HDP'nin olduğu yerde ben olmam diyenler var. E hadi s**tir git o zaman Tayyip Erdoğan'a ver." ifadelerini kullandı. Skandal sözler İYİ Parti kanadında büyük tepkilere yol açarken geri dönüşleriyle ünlü Ataklı çok geçmeden R yaptı. Sosyal medya hesabından yeni bir video daha paylaşan Ataklı, “Benim İYİ Parti’ye küfretmem falan söz konusu olamaz” dedi.

    İYİ Parti’ye küfretti sonra u dönüşü yaptı

    Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu ve terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'dışarıdan' destek verdiği altılı masa, 'bakanlık vaadi' üzerinden birbirine girmişti.

    CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözleri, İYİ Parti'de infiale neden olurken, partililer arasındaki karşılıklı atışmalar gündemi bir hayli meşgul etti.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortaklarını hedef alarak, "Parti görüşleri bu demek ki" ifadelerini kullandı ve HDP ile aynı masada olamayacaklarını öne sürmüştü.

    HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Seçim ikinci tura kalırsa ki, kalır bu durumda, ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başlarlar. Çünkü ikinci turda HDP oyuna ihtiyaç duyulacağı için kapılar aşındırılmaya başlar. O yüzden diyorum ki, herkes ettiği lafın sorumluluğunu, önünü arkasını düşünsün, iyi hesap etsin." diyerek ittifak ortaklarını tehdit etmişti.

    CAN ATAKLI HDP İLE İŞ BİRLİĞİNİ GİZLEYEN İYİ PARTİ'YE KÜFREETTİ
    CHP'ye yakınlığı ile bilinen sözde gazeteci Can Ataklı, yayınladığı videoda, elindeki anket sonuçları üzerinden İYİ Partililerin HDP'ye karşı tutumunu sert şekilde hedef aldı.

    Bugün seçim olması durumunda HDP dahil muhalefet bloğunun yüzde 60 civarında oy alacağını öne süren Ataklı, "HDP ile aynı masada olmayız" açıklamalarını ahmakça olarak niteleyip İYİ Partililere küfretti.

        HDP'Yİ AKLAYIP İYİ PARTİLİLERİ HEDEF ALDI: "ADAMLAR HAKLI"
        İYİ Partililerin kompleksli ve ahmak olduğunu söyleyen Ataklı, "'Hiç kimse HDP ile iş birliği yap, onunla organik bağ kur, ortak hükümet kur' falan demiyor. HDP'nin de bakmayın öyle çıkıntı yaptığına… Adamlar haklı olarak da bakanlık da başbakanlık da cumhurbaşkanı da çıkarır. Teknik olarak doğru. HDP'lilerle de konuştum ben. Son izlenimlerimi de söyleyeyim hiç kimsenin derdi bakanlık vermezseniz destekmem vs. değil." diye konuştu.

        HDP'nin geçtiğimiz yılın eylül ayında açıkladığı beyannameye vurgu yapan Ataklı, "11 tane maddesi var, bunların 9 tanesinde Türkiye'de anlaşmayacak kimse yok. 2 maddesinde ana dilde eğitim gibi tartışmalı konular var. Bunları direkt söylediğinizde rahatsız edebilir bir takım çevreleri ama oturup konuşulduğunda makul bir çözüm bulunabilir." dedi.

        ATAKLI'DAN İYİ PARTİLİLERE: "O ZAMAN S**TİRİN GİDİN"
        Ataklı, İYİ Partililere küfrettiği açıklamasının devamında, "Burada ahmakça, vay efendim HDP'nin olduğu yerde ben olmam diyenler var. E hadi s**tir git o zaman Tayyip Erdoğan'a ver." ifadelerini kullandı.

        YİNE R YAPTI
        Can Ataklı sözlerinin yeni farkına varmış olacak ki, "Konuşmamın 41 saniyelik bir bölümünü alıp, Can Ataklı İYİ Partililere küfretti diye bir kampanya başlattılar. Bütün troller saldırıyor. Ne yazık ki İYİ Partililer de beni linçe tabii tutuyorlar. Benim İYİ Parti'ye küfretmem falan söz konusu olamaz. Defalarca anlattım. Bu konudaki tavrım da biliniyor. Yarınki sohbetimde bunu uzun uzun anlatacağım ama en azından şimdi herkesin bilgisinin olmasını istiyorum böyle bir rezalet olamaz. Gaza gelmeyin tahriklere kapılmayın. Yok böyle bir şey olamaz da" dedi.
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        Haberler Güncel Son dakika: Can Ataklı HDP'yle aynı masaya oturmayız diyen İYİ Parti'ye küfretti sonra u dönüşü yaptı
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