Son dakika: Can Ataklı HDP'yle aynı masaya oturmayız diyen İYİ Parti'ye küfretti sonra u dönüşü yaptı

ATAKLI'DAN İYİ PARTİLİLERE: "O ZAMAN S**TİRİN GİDİN"

Ataklı, İYİ Partililere küfrettiği açıklamasının devamında, "Burada ahmakça, vay efendim HDP'nin olduğu yerde ben olmam diyenler var. E hadi s**tir git o zaman Tayyip Erdoğan'a ver." ifadelerini kullandı.

YİNE R YAPTI

Can Ataklı sözlerinin yeni farkına varmış olacak ki, "Konuşmamın 41 saniyelik bir bölümünü alıp, Can Ataklı İYİ Partililere küfretti diye bir kampanya başlattılar. Bütün troller saldırıyor. Ne yazık ki İYİ Partililer de beni linçe tabii tutuyorlar. Benim İYİ Parti'ye küfretmem falan söz konusu olamaz. Defalarca anlattım. Bu konudaki tavrım da biliniyor. Yarınki sohbetimde bunu uzun uzun anlatacağım ama en azından şimdi herkesin bilgisinin olmasını istiyorum böyle bir rezalet olamaz. Gaza gelmeyin tahriklere kapılmayın. Yok böyle bir şey olamaz da" dedi.