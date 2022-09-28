Son dakika: Can Ataklı HDP'yle aynı masaya oturmayız diyen İYİ Parti'ye küfretti sonra u dönüşü yaptı

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu ve terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'dışarıdan' destek verdiği altılı masa, 'bakanlık vaadi' üzerinden birbirine girmişti.
CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözleri, İYİ Parti'de infiale neden olurken, partililer arasındaki karşılıklı atışmalar gündemi bir hayli meşgul etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortaklarını hedef alarak, "Parti görüşleri bu demek ki" ifadelerini kullandı ve HDP ile aynı masada olamayacaklarını öne sürmüştü.
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Seçim ikinci tura kalırsa ki, kalır bu durumda, ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başlarlar. Çünkü ikinci turda HDP oyuna ihtiyaç duyulacağı için kapılar aşındırılmaya başlar. O yüzden diyorum ki, herkes ettiği lafın sorumluluğunu, önünü arkasını düşünsün, iyi hesap etsin." diyerek ittifak ortaklarını tehdit etmişti.
CAN ATAKLI HDP İLE İŞ BİRLİĞİNİ GİZLEYEN İYİ PARTİ'YE KÜFREETTİ
CHP'ye yakınlığı ile bilinen sözde gazeteci Can Ataklı, yayınladığı videoda, elindeki anket sonuçları üzerinden İYİ Partililerin HDP'ye karşı tutumunu sert şekilde hedef aldı.
Bugün seçim olması durumunda HDP dahil muhalefet bloğunun yüzde 60 civarında oy alacağını öne süren Ataklı, "HDP ile aynı masada olmayız" açıklamalarını ahmakça olarak niteleyip İYİ Partililere küfretti.