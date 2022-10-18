Başkan Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ı vefat yıl dönümünde andı: Ömrünü ülkemizin büyümesine ve gelişmesine adayan...

Türkiye'nin ilk yerli S/İHA sistemi olan Bayraktar TB2'nin ve Bayraktar Akıncı'nın tasarımcısı Özdemir Bayraktar 18 Ekim 2021 tarihinde hayatını kaybetmişti.



Başkan Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ın vefat yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yaptı.



Başkan Erdoğan paylaşımında, "Ömrünü ülkemizin büyümesine ve gelişmesine adayan, özellikle savunma sanayinde dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer almamızda çok büyük katkıları, emekleri olan Sayın Özdemir Bayraktar'ı dar-ı bekaya irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum." ifadesini kullandı.





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