Küfürbaz Mangır Can Ataklı'ya 'İYİ' salvo: Gazetecimsi edepsizlerin ağzını 'mal'a ile sıvasan yine nafile





GAZETECİMSİ EDEPSİZ, AĞZINI 'MAL'A İLE SIVASAN NAFİLE

İYİ Parti Mali İşler Başkanı, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisine küfür ve hakaret eden Can Ataklı'ya sert göndermelerde bulundu.



Dikbayır, "Bu bazı kendini bilmez, gazetecimsi edepsizlerin ağzını "mal"a ile sıvasan yine nafile. "Bu ülkede Erdoğan ile yan yana gelecek en son insan benim." diyen Sayın Meral Akşener'e, hain terör örgütü PKK ile bağı olanlarla da aynı masaya oturmaz. Nokta!" dedi.





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