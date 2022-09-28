Küfürbaz Mangır Can Ataklı'ya 'İYİ' salvo: Gazetecimsi edepsizlerin ağzını 'mal'a ile sıvasan yine nafile

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masa yıkılmaya yüz tuttu.
Geçtiğimiz günlerde CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye Bakanlık vaadi' masadaki yeni tiyatroya gözler önüne sermiş, İYİ Parti cephesinden CHP'yi ve HDP'yi hedef alan göstermelik tepkiler gelmişti.
Bilindiği üzere Meral Akşener, daha evvelden "HDP'nin olduğu masa biz olmayız" açıklamasında bulunmuş, yerel seçimlerde yine aynı HDP ile iş tutmuştu.
İYİ Parti'nin "HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız" tiyatrosunun gölgesinde CHP yandaşı mangır medyanın öne çıkan isimlerinden biri olan Can Ataklı'dan İYİ Parti'ye küfürlü tepki geldi.
"E HADİ S...TİR GİT O ZAMAN"
Ataklı, söz konusu açıklamanın ahmakça olduğunu söyleyip , "Burada ahmakça, vay efendim HDP'nin olduğu yerde ben olmam diyenler var. E hadi s**tir git o zaman Tayyip Erdoğan'a ver." ifadelerini kullandı.
Skandal sözler İYİ Parti kanadında büyük tepkilere yol açtı.
GAZETECİMSİ EDEPSİZ, AĞZINI 'MAL'A İLE SIVASAN NAFİLE
İYİ Parti Mali İşler Başkanı, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisine küfür ve hakaret eden Can Ataklı'ya sert göndermelerde bulundu.
Dikbayır, "Bu bazı kendini bilmez, gazetecimsi edepsizlerin ağzını "mal"a ile sıvasan yine nafile. "Bu ülkede Erdoğan ile yan yana gelecek en son insan benim." diyen Sayın Meral Akşener'e, hain terör örgütü PKK ile bağı olanlarla da aynı masaya oturmaz. Nokta!" dedi.