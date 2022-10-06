Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.10.2022 23:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.10.2022 01:56
    ABONE OL

    Mangır Can'dan dost ateşi! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çok sert sözler: Bana kızıyorlar aptal aptal...

    Mangır Can Ataklı adaylık için kıvranan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı bombaladı. Çok sert sözler kullanan Ataklı, Mansur Yavaş için "Lan Yavaş nereden aday da Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçsin. İki tane anket şirketinin bir çek karşılığında aday gösterdiği bir adam." diye eleştirirken İmamoğlu için, "İstanbulluyum İstanbul’a hizmet bekliyorum o kadar. İstanbul halkı seçtiyse çalışacaksın kardeşim." dedi.

    Mangır Can’dan dost ateşi

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masa, 2023 yılındaki adaylık üzerinden birbirine girdi.



    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda çalışmalarına hız verirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise CHP liderinin adaylığına kesin olarak karşı çıkıyor.


    İYİ Parti kanadı, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağını belirterek, adaylık için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerini öne çıkardı.



    Akşener katıldığı canlı yayında, iki ismin aday olması durumunda destek vereceklerini belirterek, aksi durumlarda ise kendi adaylarını çıkarabileceklerini söylemişti. İttifakın gizli ayağı HDP ise, İmamoğlu ve Yavaş'ın ikiyüzlü olduğunu vurgulayarak, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık yakmışlardı.



        CHP YANDAŞI ATAKLI'DAN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A SALVOLAR
        Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Belediye başkanlarını aday göstermenin aptallık olacağını söyleyen Ataklı, "Lan Yavaş nereden aday da Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçsin. İki tane anket şirketinin bir çek karşılığında aday gösterdiği bir adam." diye konuştu. İmamoğlu'nu da hedef alan Ataklı, "İstanbulluyum İstanbul'a hizmet bekliyorum o kadar. İstanbul halkı seçtiyse çalışacaksın kardeşim." dedi.



        "BANA KIZIYORLAR APTAL APTAL"
        Ataklı'nın yayınladığı videoda konu hakkında yaptığı açıklamalar şöyle: "Aday yarıştırma işini önleyemediler kardeşim. Kamuoyunun beyni yıkandı. Sadece AnkaraMansur kaldı gibi ismini buraya soktular. Bu belediye başkanları falan aday olmayacak saçma sapan bir şey zaten. Bana kızıyorlar, hala aptal aptal soru soruyorlar. 'Nedir bu Mansur takıntın?' diye... Lan takıntı makıntı yok. Akıl mantık konuşuyoruz burada, İstanbul'la hangi belediyeyle ne işim olabilir benim.



        İMAMOĞLU'NA: ÇALIŞACAKSIN KARDEŞİM
        Hiçbir sorunum yok. İstanbulluyum İstanbul'a hizmet bekliyorum o kadar. İstanbul halkı seçtiyse çalışacaksın kardeşim. Başka adaylıklara falan kafa takma.



            "LAN MANSUR NEREDEN ADAY DA KILIÇDAROĞLU'NU GEÇSİN"
            Mansur aday olursa kazanamazsın kardeşim. Böyle kendi kendinize havaya girmeyin. Hakaretler etmeyin. Sonuçta yaptıkları şu; Erdoğan 39.5'e çıktı, onu 14 bilmem neyle Kıılıçdaroğlu takip ediyor, 3'üncü Mansur 12 alıyor vs... Kılıçdaroğlu Yavaş'ı geçti diyorlar. Lan Yavaş nereden aday da geçsin. İki tane anket şirketinin bir çek karşılığında aday gösterdiği bir adam."

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Saate 80 km hızla geliyor
            Haberler Güncel Mangır Can'dan dost ateşi! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çok sert sözler: Bana kızıyorlar aptal aptal...
                SON DAKİKA