Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar

Bunlar tespit edilirse muhakkak hesabı sorulacaktır. Amasra'yı konuşuyorken Soma felaketini hatırlatmak hastalıklı bir yaklaşımdır. Biz kardeşlerimizin bulunup çıkarılmasını bekliyorken provokasyona heveslenenler hem alçak hem de ahlaksızdır.



Henüz patlama yeni olmuşken, henüz işçilerimiz toprak altından bile çıkarılmamışken Sayıştay'ın raporlarını birden bire servis edenlerin önü-arkası iyice araştırılmalıdır.

Belirli bir süreyle görevini yapan denetçiler her şeyi biliyor da bir tek söz konusu müessese sorumluları ne yapacaklarını bilmiyor? Olacak iş midir? Biz Sayıştay raporlarının değerini elbette inkar etmiyoruz, es geçmiyoruz. Sayıştay raporlarının art niyetlerle siyasi muhalefet haline getirilmesini oldukça manidar buluyoruz. Yerin üstünde ahkam kesenlerin, yerin altında kömürün karasına göğüs geren kardeşlerimizin muhatap olduğu gerçekler kuşkusuz bambaşkadır. Ocaklarda çalışırken aynen uyulması gereken yönelgeler bilinmiyor mu? Hangi vicdan sahibi maden ocaklarında bile bile , göre göre felaketlere göz yumabilir? Gün acılarımızı paylaşma ve azaltma günüdür. Fırsatçılık yapanların kanında leke vardır. Felaketler üzerinden cepheleşme üretmeye çalışılması insafsızlıktır, izansızlıktır.

Amasra'daki patlama hepimizi yakmıştır. Zillet partilerinin bu felaketi siyaset malzemesi yaparak gürültü kirliliğe yol açmaları utanmaz bakışın nerelere kadar tutunduğunu da ortaya çıkarmaktadır. Her ihtimal değerlendirilecek. Mesele bundan sonra aynı acılarla karşılaşmamaktır. Mesele güç birliğiyle Amasra'nın gözyaşlarını silmektir. Türkiye güçlü bir devlettir, Yeter ki bir olalım, dayanışma içinde bulunalım. Yeter ki tek yürek halinde mücadele edelim. Maden işçilerimizi Allah'tan rahmetler diliyorum. Başımız sağ olsun diyorum, Rabbim hepimizi kazalardan, belalardan, hastalıklardan esirgesin duamızı cümlemizle paylaşıyorum.

2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. yüzyılının nihai eşiğidir. 2023 yılı Türkiye'nin müjdesi ve bu hedefin tarihi mesajıdır. Yönetim hayatımızda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle gerçekleşen reform gücüne güç katmıştır. Kuru üzümden pekmez çıkarmak için masalara oturan yükseldikçe yükselen Türkiye bahtiyarlığını göremezler. Bunlar hüsrandan çıkıp hezimete boylayan aymazlardır. Bunlar çark gibi dönen ayarsızlardır. Ayarsızların zillet içinde oldukları da ayan beyan ortadadır. Türkiye, eski Türkiye değildir. Nereye ulaşmak istediğimizin bilincindeyiz. Çok çalışıyoruz, nefes alır gibi mücadele ediyoruz. Parti olarak on yıllardır 2023'ün düşünü kuruyorduk. Yüzyılla sözleşmeyi 22 yıl önce yaparak önümüze büyük hedefler koymuştuk. Bütün illerimizi heyecanla dolaştık. Şimdi de köy köy geziyor, davasının onurunu bilmiş dava arkadaşlarımızla siyasi çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Siz değerli milletvekili arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Hiçbir köyümüz bize uzak değildir. Köylerimiz misafirperverliğin mihveridir. Görünen köylerimiz kılavuza ihtiyaç duymayacaktır. 2023'e doğru Aday Belli Karar Net temalı Konya mitingimizi yaptık. Hava tahminleri yağmur gösteriyordu ama mitingimiz sırasında yağmur yağmadı. Bu dava büyüktür, bu dava dualıdır. Pazar günü de bu defa Manisa'da olacağız. İnanmak başarmanın yarısıdır. İnananlar için zafer kaderdir, davamıza inanıyoruz, başaracağımıza inanıyoruz, istikbalde devleşmiş Türkiye'nin doğacağına yürekten inanıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti nice kahramanlıklar, nice bedeller sonucunda tarihteki yerini almış bir medeniyet eseridir. İçimizden ve dışımızdan kuşatılmıştık tıpkı bugünkü gibi, düşmana ganimet olanların sesi çok çıkıyordu tıpkı bugünkü gibi, fakat kurucu kahramanlar ya İstiklal ya ölüm diyerek 7 düvele meydan okumuşlar, rest çekmişlerdir. İpini sürüyerek ortalıkta boy gösterenlerin, Türkiye'nin temelini özümsemesi akla da vicdana da terstir. Türkiye'yi yabancı ülkelerde şikayet etmek, yabancıların karşısında el pençe divan durmak şerefli bir tavır değildir. New York'ta ergenler gibi video çekmek adamlık değildir, siyaset değildir, mertlik hiç değildir. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dersini tarihten değil Türkiye düşmanlarından aldığını göstermiştir. Sayın Kılıçdaroğlu bu taç olmasaydı ne ABD'ye gidebilirdin ne de gittiğinde Türkiye'yi kötü gösterebilirdin. Tek kelimeyle diyorum ki; yazıklar olsun. Biz zillet deyince rahatsız oluyorlar. Bu Kılıçdaroğlu ve ittifakı hayırla nasıl yad edelim? CHP Genel Başkanı'nın neresi doğrudur?