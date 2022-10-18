Başkan Erdoğan talimatı verdi! Madenci ailelerine mali destek Meclis'e geliyor





TORBAYA EKLENECEK

Bu kapsamda işçilerin ailelerine 1 milyon 500 bin TL'yi aşan nakdi yardım yapılacağı, ayrıca eş veya çocuklarına kıdemlerine bakılmaksızın aylık bağlanması konusunda yasal düzenleme yapılacağı kaydedildi. Milliyet'te yer alan habere göre, Erdoğan'ın konuyla ilgili, "Aranızda bir an önce toplanın ve bu konuyu ivedilikle çözün" dediği ifade edildi. Mevzuat ekibinin yardımlarla ilgili çalışmayı tamamladıktan sonra, düzenlemenin Genel Kurul'da görüşülmesi beklenen ekonomik torba yasaya ekleneceği belirtiliyor. Erdoğan, daha önce maden kazasında yaşamını yitirenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesi için talimat verdi. Toplantıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sunum yaptı.



BAŞÖRTÜSÜ TASLAĞI BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULDU

Başörtüsüne anayasal teminat sağlamak için hazırlanan Anayasa değişikliği taslağı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Başkan Erdoğan'ın, incelemelerinin ardından sunum yapması için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı davet edeceği öğrenildi. Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Bozdağ, Anayasa'nın 24. ve 41. maddeleriyle ilgili çalışmalar üzerinde durduklarını söyledi.