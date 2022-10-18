Başkan Erdoğan talimatı verdi! Madenci ailelerine mali destek Meclis'e geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ana gündem maddesi Amasra'da 41 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden faciası oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ
Toplantıda, Başkan Erdoğan maden faciasında yaşamını yitirenlerin yakınları için hazırlanacak mali destek paketinin bir an önce Meclis'e getirilmesi talimatını verdi.
İşçilerin ailelerine 1 milyon 500 bin TL'yi aşan nakdi yardım yapılacağı, ayrıca eş veya çocuklarına kıdemlerine bakılmaksızın aylık bağlanması konusunda yasal düzenleme yapılacağı kaydedildi.
AK Parti MKYK toplantısı, dün parti genel merkezinde Başkan Erdoğan başkanlığında yapıldı. Erdoğan'ın kısa bir açış konuşması yaptığı toplantının ana gündem maddesi Amasra'da meydana gelen ve 41 işçinin ölümüne neden olan maden faciası oldu.
EKİP KURULDU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, parti yönetimine olaya ilişkin bilgilendirme yaptı. Toplantıda, devam eden Meclis çalışmaları görüşüldü.