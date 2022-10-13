Yalan ve algı operasyonu yapamayacağını anlayan CHP ve HDP TBMM'yi sabote ediyor! Kürsüde çekiçli skandal

Mangır medyasının yalan ve algı operasyonu yapamayacağını anlayan CHP ve kirli ortağı terörün siyasi ayağı HDP Meclis çalışmalarını sabote ediyor.
CHP VE HDP TBMM'Yİ SABOTE EDİYOR! VİDEO İZLE
TBMM Genel Kurulunda, CHP ve terörün siyasi ayağı HDP'li milletvekilleri basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin 29. maddesine gelindiğinde alkışlı protesto eylemi yaptı. TBMM Başkanvekili Haydar Akar, iki kez ara verdikten sonra eylemin devam etmesi nedeniyle birleşimi kapattı.
FONDAŞLARIN HALKA YALAN SÖYLEYEMECEĞİNİ DUYAN CHP VE HDP'LİLERDEN SABOTAJ
Genel Kurulda Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde, "halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini" öngören 29. maddeye geçildiğinde CHP milletvekilleri ayağa kalkarak alkışlı protestoya başladı.
TBMM Başkanvekili Akar, birleşime ara verdi. Aranın ardından söz isteyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, skandal ifadeler kullanarak Meclis görüşmelerini sabote etmeye çalıştı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız arasında gerginlik meydana geldi. Yıldız'ın, "Terbiyeli ol benimle konuşurken" sözleri sonrası Altay, "Sen terbiyesizsin. Ne dedim de 'terbiyeli ol' diyorsun bana. Terbiyesiz adam" diye bağırdı.
TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Altay'ın konuşmasının ardından alkışlı protestoya devam eden milletvekillerini, yerlerine oturmaları, sükuneti sağlamaları ve görüşmelere devam edilmesi konusunda uyardı.