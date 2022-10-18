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Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar! ''8 saatte kimlerle fiskos yaptın?''

Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar! ''8 saatte kimlerle fiskos yaptın?''
18.10.2022 11:40

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Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Sayıştay raporu üzerinden provokasyon yapanları sert tepki gösteren Bahçeli, "Maden kazasında, acı üzerinden istismar yapmanın kimseye faydası olmaz. Bunu yapan hem alçak hem de ahlaksızdır." dedi. Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki kayıp 8 saatiyle ilgili de konuşan Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'na soruyorum; bu 8 saatte kimlerle fiskos yaptın? Pensilvanya'da mola verip vermediğini açıklığa kavuşturmak zorundadır. Şimdi de İP heyeti ABD'ye gidecekmiş. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin hemen ardından ABD biletini alan İP'in de yolu yol değildir." ifadelerini kullandı. TBMM'de sosyal medya düzenlemesi sabote etmeye çalışan CHP ve HDP'lilere tepki gösteren Bahçeli, "Yalan haber yapamayacaklar dertleri bundandır." şeklinde konuştu. Grup toplantısı sonrası ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in açıklamalarıyla ilgili soru yöneltilen Bahçeli, "Türkiye'yi aptal zannetmesin, Türkiye'de aptal yok" dedi.

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