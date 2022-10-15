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    Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada 25 işçi hayatını kaybetti! Türkiye mahsur kalan işçiler için tüm imkanlarını seferber etti

    Amasra'da maden ocağında patlama meydana geldi. 25 işçi can verdi. Yer altında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için Türkiye harekete geçti. İşte haberin tüm detayları...

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    Bartın'dan dün akşam Türkiye'yi yasa boğan haber geldi. 110 kişinin çalıştığı ocakta patlama gerçekleşti. 25 madenci can verirken, 11 işçi hastaneye yetiştirildi.

    -300 kotta bulunan madenciler mahsur kalırken, faciadan etkilenmeyen 27 madenci dışarı çıkabildi. Devlet tüm kurumlarını, işçilerin kurtarılması için seferber etti.



    HAYAT YARIŞI
    Sağlık çalışanları, yaralıları hastaneye yetiştirmek için canla başla mücadele etti.



    ERDOĞAN BARTIN'A GİDİYOR
    Başkan Erdoğan, bugünkü Diyarbakır seyahatini iptal etti. Çalışmaları koordine etmek için Bartın'a gitmeye karar verdi.

    Bakanlar Fatih Dönmez, Süleyman Soylu ve Vedat Bilgin acı haber üzerine Amasra'ya gitti.

    Dönmez, "İlk tespite göre grizu patlaması" dedi.

    Facia ile ilgili 3 savcı görevlendirildi.

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    Environment
    Haberler Güncel Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada 25 işçi hayatını kaybetti! Türkiye mahsur kalan işçiler için tüm imkanlarını seferber etti
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