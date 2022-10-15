Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada 25 işçi hayatını kaybetti! Türkiye mahsur kalan işçiler için tüm imkanlarını seferber etti

Bartın'dan dün akşam Türkiye'yi yasa boğan haber geldi. 110 kişinin çalıştığı ocakta patlama gerçekleşti. 25 madenci can verirken, 11 işçi hastaneye yetiştirildi.
-300 kotta bulunan madenciler mahsur kalırken, faciadan etkilenmeyen 27 madenci dışarı çıkabildi. Devlet tüm kurumlarını, işçilerin kurtarılması için seferber etti.
HAYAT YARIŞI
Sağlık çalışanları, yaralıları hastaneye yetiştirmek için canla başla mücadele etti.
ERDOĞAN BARTIN'A GİDİYOR
Başkan Erdoğan, bugünkü Diyarbakır seyahatini iptal etti. Çalışmaları koordine etmek için Bartın'a gitmeye karar verdi.
Bakanlar Fatih Dönmez, Süleyman Soylu ve Vedat Bilgin acı haber üzerine Amasra'ya gitti.
Dönmez, "İlk tespite göre grizu patlaması" dedi.
Facia ile ilgili 3 savcı görevlendirildi.