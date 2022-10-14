Amasra'da tüyleri diken diken eden dayanışma! Zonguldak’tan meslektaşları için yardıma gelen maden emekçisi A Haber’e konuştu





ÇEVRE İLLERDEN DESTEĞE KOŞTULAR: A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

Patlama haberini aldıktan sonra çevre illerden de maden ekipleri yardım için Bartın'a akın etti.



Zonguldak'tan yardıma gelen maden emekçisi A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.



İşte o emekçinin açıklamarından öne çıkanlar;



İçeride yoğun bir gaz olduğu söyleniyor. Biz yaralı arkadaşlarımızı getirdik. "Bir can bir candır" diyerek kurtarabildiklerimizi getirdik.



"5 ARKADAŞIMIZI ÇIKARDIK HEPSİ ŞEHİT"

Gelirken 5 kişiyi getirdik, arkadaşlarımız şehitti. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun bütün bölgelerdeki tahlisiye ekipleri yoğun bir çalışma içerisinde. Gaz tahliyesiyle uğraşıyorlar.

