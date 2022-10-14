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    • Yaşam
    • 15.10.2022 00:51
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    • 15.10.2022 01:07
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    Amasra'da tüyleri diken diken eden dayanışma! Zonguldak’tan meslektaşları için yardıma gelen maden emekçisi A Haber’e konuştu

    Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan madende meydana gelen patlama sonrası çok sayıda emekçi yaşamını yitirdi. Facia sornası tüyleri diken diken eden bir dayanışma örneği kayıtlara geçti. Çevre illerden maden ekipleri destek için Bartın'a akın etti. Zonguldak'tan yardıma gelen bir maden emekçisi A Haber'e özel açıklamalarda bulundu ve "5 arkadaşımızı çıkardık hepsi şehit" dedi.

    5 arkadaşımızı çıkardık hepsi şehit

    Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.

    Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yer altındaki madencilerin çıkarılması için çalışmalar yürütülürken çok sayıda maden emekçisinin yaşamını yitirdiği açıklandı.



    BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
    Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamanın nedeninin araştırılması için soruşturma başlattı.

    DEVLETİN ZİRVESİ TEYAKKUZDA: BAŞKAN ERDOĞAN BARTIN'A GİDİYOR
    Olay sonrası devletin zirvesi düğmeye bastı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bölgeye intikal etti.




    Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır programını iptal etti. Erdoğan, Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edecek.



        ÇEVRE İLLERDEN DESTEĞE KOŞTULAR: A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR
        Patlama haberini aldıktan sonra çevre illerden de maden ekipleri yardım için Bartın'a akın etti.

        Zonguldak'tan yardıma gelen maden emekçisi A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

        İşte o emekçinin açıklamarından öne çıkanlar;

        İçeride yoğun bir gaz olduğu söyleniyor. Biz yaralı arkadaşlarımızı getirdik. "Bir can bir candır" diyerek kurtarabildiklerimizi getirdik.

        "5 ARKADAŞIMIZI ÇIKARDIK HEPSİ ŞEHİT"
        Gelirken 5 kişiyi getirdik, arkadaşlarımız şehitti. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun bütün bölgelerdeki tahlisiye ekipleri yoğun bir çalışma içerisinde. Gaz tahliyesiyle uğraşıyorlar.
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        Environment
        Haberler Yaşam Amasra'da tüyleri diken diken eden dayanışma! Zonguldak’tan meslektaşları için yardıma gelen maden emekçisi A Haber’e konuştu
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