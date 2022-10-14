Amasra'daki facia madeninin içinden arşiv görüntüleri! Emekçilerin yerin 250 metre altındaki iftarı objektiflere böyle yansıdı

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.
Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yer altındaki madencilerin çıkarılması için çalışmalar yürütülürken çok sayıda maden emekçisinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamanın nedeninin araştırılması için soruşturma başlattı.
DEVLETİN ZİRVESİ TEYAKKUZDA: BAŞKAN ERDOĞAN BARTIN'A GİDİYOR
Olay sonrası devletin zirvesi düğmeye bastı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bölgeye intikal etti.
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır programını iptal etti. Erdoğan, Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edecek.
MADENDEN ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ
Patlamanın meydana geldiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü, Türkiye'nin ilk maden teşkilatlarından biri olma özelliğini taşıyor.
Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra'daki madeni ziyaret etmiş, "Türkiye'de madenciliğin başladığı, geliştiği, büyüdüğü yerlerdeyiz. Madenlerimizi çıkaracak, işleyecek ve ekonomimize kazandırmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.
Dönmez, Amasra TTK'da görevli maden emekçileriyle böyle poz vermişti.
Bakan Dönmez'e söz konusu ziyaretinde AK Parti Amasra Teşkilatı da eşlik etmişti.