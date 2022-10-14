Amasra'daki facia madeninin içinden arşiv görüntüleri! Emekçilerin yerin 250 metre altındaki iftarı objektiflere böyle yansıdı

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yer altındaki madencilerin çıkarılması için çalışmalar yürütülürken çok sayıda maden emekçisinin yaşamını yitirdiği açıklandı.







BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamanın nedeninin araştırılması için soruşturma başlattı.



DEVLETİN ZİRVESİ TEYAKKUZDA: BAŞKAN ERDOĞAN BARTIN'A GİDİYOR

Olay sonrası devletin zirvesi düğmeye bastı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bölgeye intikal etti.



Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır programını iptal etti. Erdoğan, Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edecek.