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Bartın'daki elim olay acısını hala unutmadığımız faciaları hatırlattı! İşte Türkiye'de meydana gelmiş maden kazaları

Bartın'ın Amasra ilçesinde patlama sonucu maden kazası meydana geldi. Olayda birçok kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi derinden yaralayan elim olay acısını hala unutamadığımız faciaları hatırlattı. İşte Türkiye'de meydana gelmiş maden kazaları...

15.10.2022 00:51 - Son Güncelleme: 15.10.2022 00:52
Bartın’daki elim olay acısını hala unutmadığımız faciaları hatırlattı! İşte Türkiye’de meydana gelmiş maden kazaları

Bartın'ın Amasra maden ocağında patlama meydana geldi.

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Bartın’daki elim olay acısını hala unutmadığımız faciaları hatırlattı! İşte Türkiye’de meydana gelmiş maden kazaları

Türkiye'yi derinden yaralayan elim olay ardından geçmiş dönemde yaşadığımız acıları bir kez daha hatırlattı.

Bartın’daki elim olay acısını hala unutmadığımız faciaları hatırlattı! İşte Türkiye’de meydana gelmiş maden kazaları

Türkiye'de 1941 yılından bu yana 3 binden fazla insan maden kazalarında ölmüştür.

Bartın’daki elim olay acısını hala unutmadığımız faciaları hatırlattı! İşte Türkiye’de meydana gelmiş maden kazaları

100 binden fazla insan ise yaralanmıştır.

Bartın’daki elim olay acısını hala unutmadığımız faciaları hatırlattı! İşte Türkiye’de meydana gelmiş maden kazaları

Madenlerde en çok görülen kaza sebepleri ise grizu patlaması, göçük ve yangınlardır.

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