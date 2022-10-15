Bartın'daki elim olay acısını hala unutmadığımız faciaları hatırlattı! İşte Türkiye'de meydana gelmiş maden kazaları
Bartın'ın Amasra ilçesinde patlama sonucu maden kazası meydana geldi. Olayda birçok kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi derinden yaralayan elim olay acısını hala unutamadığımız faciaları hatırlattı. İşte Türkiye'de meydana gelmiş maden kazaları...
15.10.2022 00:51 - Son Güncelleme: 15.10.2022 00:52
Türkiye'yi derinden yaralayan elim olay ardından geçmiş dönemde yaşadığımız acıları bir kez daha hatırlattı.