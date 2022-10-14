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    • Güncel
    • 14.10.2022 22:39
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    • 14.10.2022 22:59
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    CHP - HDPKK ittifakı çukurlukla taçlandı! Bartın Amasra'daki maden patlaması sonrası alçak paylaşımlar

    Algı, kara propaganda ve yalanda başı çeken Zillet İttifakı, Bartın Amasra'daki maden patlaması üzerinden kendilerine pay devşirdi. CHP ve HDPKK siyasette yürüttükleri ittifakı, çukurlukla taçlandırdı. HDPKK vekilleri Musa Piroğlu ve Murat Çepni, elim olay üzerinden alçakça devleti ve hükümeti hedef aldı. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise Bakanları hedef aldı.

    takvim.com.tr
    CHP ve HDP’den alçak algı! Amasra’daki patlama...

    Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.

    Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yer altındaki madencilerin çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor.



    BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
    Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamanın nedeninin araştırılması için soruşturma başlattı.

    DEVLETİN ZİRVESİ TEYAKKUZDA
    Olay sonrası devletin zirvesi düğmeye bastı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bölgeye intikal etti.



    BAŞKAN ERDOĞAN KOORDİNE EDİYOR
    Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiği bildirildi.

    Söz konusu açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir. Maden ocağı patlaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye intikal etmiştir" ifadelerine yer verildi.

    RESMİ MAKAMLARI TAKİP EDİN, SPEKÜLASYONLARA İTİBAR ETMEYİN
    İletişim Başkanlığı'ndan "Gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir" açıklaması yapıldı.



        Algı, kara propaganda ve iftira üzerinden siyaset yürüten Zillet İttifakı, Bartın Amasra'daki elim olay üzerinden siyaset devşirdi.

        HDPKK'DAN ALÇAK ALGI OPERASYONU
        Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin vekili Musa Piroğlu, "Ülkeyi işçi mezarlığına çevirdiler. Servetlerini ve büyümeletini işçinin kanı üzerinden sağlıyorlar." ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza attı.



        HDPKK'lı Murat Çepni ise, "AK Parti ekonomisi işçilere yarattığı cehennemle büyüyor!" şeklinde algı yürüttü.




        CHP DURUR MU!
        CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın açıklamalarını görmezden gelerek, olay yerine hareket eden bakanları hedef alıp, "Ne zaman açıklama yapacaksınız? Resmi bilgi olmayınca, tevatür artıyor." paylaşımında bulundu.

        Bu olaylar dikkate alındığında İletişim Başkanlığı'nın 'spekülasyonlara itibar etmeyin' duyurusunun önemi bir kez daha gözler önüne serildi.
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        Environment
        Haberler Güncel CHP - HDPKK ittifakı çukurlukla taçlandı! Bartın Amasra'daki maden patlaması sonrası alçak paylaşımlar
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