CHP - HDPKK ittifakı çukurlukla taçlandı! Bartın Amasra'daki maden patlaması sonrası alçak paylaşımlar





BAŞKAN ERDOĞAN KOORDİNE EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiği bildirildi.



Söz konusu açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir. Maden ocağı patlaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye intikal etmiştir" ifadelerine yer verildi.

RESMİ MAKAMLARI TAKİP EDİN, SPEKÜLASYONLARA İTİBAR ETMEYİN

İletişim Başkanlığı'ndan "Gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir" açıklaması yapıldı.