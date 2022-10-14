CHP - HDPKK ittifakı çukurlukla taçlandı! Bartın Amasra'daki maden patlaması sonrası alçak paylaşımlar

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.
Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yer altındaki madencilerin çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamanın nedeninin araştırılması için soruşturma başlattı.
DEVLETİN ZİRVESİ TEYAKKUZDA
Olay sonrası devletin zirvesi düğmeye bastı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bölgeye intikal etti.
BAŞKAN ERDOĞAN KOORDİNE EDİYOR
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiği bildirildi.
Söz konusu açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir. Maden ocağı patlaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye intikal etmiştir" ifadelerine yer verildi.
RESMİ MAKAMLARI TAKİP EDİN, SPEKÜLASYONLARA İTİBAR ETMEYİN
İletişim Başkanlığı'ndan "Gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir" açıklaması yapıldı.