Grizu mu, trafo mu? Bartın Amasra'daki maden patlamasını uzman isim değerlendirdi
Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada patlamanın nedeninin henüz belli oomadığı bildirildi. Öte yandan Prof.Dr. Gündüz Ökten, olayın bir grizu patlaması olduğunu düşündüğünü söyledi.
14.10.2022 21:55 - Son Güncelleme: 14.10.2022 22:06
Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.
Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yer altındaki madencilerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
Bartın'daki maden patlaması! Uzman isim A Haber ekranlarında değerlendirdi | VİDEO
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamanın nedeninin araştırılması için soruşturma başlattı.