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Grizu mu, trafo mu? Bartın Amasra'daki maden patlamasını uzman isim değerlendirdi

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada patlamanın nedeninin henüz belli oomadığı bildirildi. Öte yandan Prof.Dr. Gündüz Ökten, olayın bir grizu patlaması olduğunu düşündüğünü söyledi.

14.10.2022 21:55 - Son Güncelleme: 14.10.2022 22:06
Grizu mu, trafo mu? Bartın Amasra’daki maden patlamasını uzman isim değerlendirdi

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.

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Grizu mu, trafo mu? Bartın Amasra’daki maden patlamasını uzman isim değerlendirdi

Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yer altındaki madencilerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Bartın'daki maden patlaması! Uzman isim A Haber ekranlarında değerlendirdi | VİDEO

Grizu mu, trafo mu? Bartın Amasra’daki maden patlamasını uzman isim değerlendirdi

Patlamanın olduğu maden ocağından kendi imkanlarıyla çıkan işçi yaşadıklarını "Toz duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz. Biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Göz gözü görmedi." ifadeleriyle anlattı.

Grizu mu, trafo mu? Bartın Amasra’daki maden patlamasını uzman isim değerlendirdi


BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamanın nedeninin araştırılması için soruşturma başlattı.

Grizu mu, trafo mu? Bartın Amasra’daki maden patlamasını uzman isim değerlendirdi

DEVLETİN ZİRVESİ TEYAKKUZDA
Olay sonrası devletin zirvesi düğmeye bastı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bölgeye intikal etti.

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