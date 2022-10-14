Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.10.2022 19:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.10.2022 19:41
    ABONE OL

    Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

    Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlaması sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

    Bartın’da maden ocağında patlama

    Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.45 sıralarında yeraltında patlama meydana geldi.

    Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

    Bartın Valisi Nurtaç Arslan bir patlama olduğunu, patlamanın neden kaynaklı olduğunun henüz net olmadığını söyledi.

    bartinda-maden-ocaginda-patlama-meydana-geldi-1665765351507.jpg (800×602)

    Patlamanın yerin 300 metre altında gerçekleştiği ve patlamanın olduğu sırada 115 işçinin çalıştığı bildirildi. Yerin atlında da 100'e yakın işçinin olduğu bilgisi paylaşıldı.

    BARTIN VALİLİĞİ'NDEN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
    Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Amasra Taşköprü İşletme Müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferbet edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.



    Detaylar geliyor...

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Environment
    Haberler Güncel Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
        SON DAKİKA