Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.45 sıralarında yeraltında patlama meydana geldi.



Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.



Bartın Valisi Nurtaç Arslan bir patlama olduğunu, patlamanın neden kaynaklı olduğunun henüz net olmadığını söyledi.





Patlamanın yerin 300 metre altında gerçekleştiği ve patlamanın olduğu sırada 115 işçinin çalıştığı bildirildi. Yerin atlında da 100'e yakın işçinin olduğu bilgisi paylaşıldı.

BARTIN VALİLİĞİ'NDEN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Amasra Taşköprü İşletme Müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferbet edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.







Detaylar geliyor...