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    • 14.10.2022 23:05
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    Maden ocağındaki patlama sonrası bakanlar açıklamalarda bulundu! Acı haber: Hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi

    Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlaması sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yer altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile bölgeye giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, patlamada 14 işçinin hayatını kaybettiğini belirtirken Bakan Dönmez, ilk belirlemelere göre patlamanın nedeninin grizu olabileceğini açıkladı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Patlamanın nedeni ne?

    Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlaması sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yer altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar olay yerine ulaştı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

    PATLAMANIN SEBEBİ NE? VİDEO İZLE


    Bakanlar Soylu ve Dönmez maden ocağındaki patlama nedeniyle olay yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile bölgeye giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.

    14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Bakan Soylu, "Burada bir sahra hastanesi oluşturuluyor. Riskli bölgede 21 kardeşimiz hastaneye gitti, 7'si de hastane intikal ediyor. 14 kardeşimiz hayatını kaybetti, 3'ü yoğun bakımda" dedi.

    PATLAMANIN NEDENİ GRİZU
    Bakan Dönmez patlamanın nedeniyle ilgili yaptığı açıklamada, "İlk değerlendirmelere göre patlamanın nedeni grizu olduğunu yönünde. Kısmi göçükler var havalandırma tertibatı çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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    Environment
    Haberler Güncel Maden ocağındaki patlama sonrası bakanlar açıklamalarda bulundu! Acı haber: Hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi
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