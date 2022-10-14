Maden ocağındaki patlama sonrası bakanlar açıklamalarda bulundu! Acı haber: Hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlaması sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yer altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar olay yerine ulaştı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

PATLAMANIN SEBEBİ NE? VİDEO İZLE



Bakanlar Soylu ve Dönmez maden ocağındaki patlama nedeniyle olay yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile bölgeye giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Soylu, "Burada bir sahra hastanesi oluşturuluyor. Riskli bölgede 21 kardeşimiz hastaneye gitti, 7'si de hastane intikal ediyor. 14 kardeşimiz hayatını kaybetti, 3'ü yoğun bakımda" dedi.

PATLAMANIN NEDENİ GRİZU

Bakan Dönmez patlamanın nedeniyle ilgili yaptığı açıklamada, "İlk değerlendirmelere göre patlamanın nedeni grizu olduğunu yönünde. Kısmi göçükler var havalandırma tertibatı çalışıyor." ifadelerini kullandı.