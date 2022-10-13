Tuncay Özkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sır 8 saati'ni açıklayamadı! "Biz Mustafa Kemal’in yolcusuyuz"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Ekim'de başlayan ABD ziyareti bugün son bulacak.
Takvim.com.tr'nin günler öncesinden 'Derinlerden Gelme Sesi' manşetiyle detaylarını duyurduğu ve 'icazet turu' olarak okuyucularına aktardığı ziyaret görünürde fiyaskoya dönse de 'bilim ve teknoloji' maskesiyle normalleştirilmeye çalışıldı.
Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde görüşeceği isimler olarak basına yansıyan Barnie Sanders ve Eski ABD Başkanı Barack Obama'dan randevu alamadığı bilirken dün bomba bir gelişme yaşandı.
GÖTÜRDÜĞÜ GAZETECİLERİ ATLATIP 8 SAAT ORTADAN KAYBOLDU
Kılıçdaroğlu'nun ziyarette yanında götürdüğü Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Halk TV programcısı İsmail Saymaz, KRT Muhabiri Tülin Daloğlu, ANKA Editörü Duygu Güvenç ve Hacer Foggo gibi isimleri atlatıp 8 saat ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.
Kılıçdaroğlu'nun Salı sabahı Boston'da yaptığı bir görüşmeden sonra tarifeli uçakla Washington'a gelmesi beklenirken götürdüğü gazetecileri atlatıp uçak biletini yakarak otomobille yola çıkmaya karar verdiği öğrenildi.
NE YAPTIĞI BİLİNMİYOR
Bu yolun tren ve ABD'de daha uygun olan özel uçak gibi alternatiflerle daha kısa süreceği bilinirken Kemal Kılıçdaorğlu'nun otomobille hiç durmadan en az sekiz saat sürecek yolu tercih etmesi dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu'nun o sırada ne yaptığına dair ise hiçbir bilgi yok.