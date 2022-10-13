Tuncay Özkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sır 8 saati'ni açıklayamadı! "Biz Mustafa Kemal’in yolcusuyuz"

Özkan 8 saatlik süre içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun NewYork'taki TURKEN binası önüne gittiğini ve Twitter üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ailesinin asılsız iddialarla hedef aldığı 40 saniyelik videoyu çektiğini iddia ederken "Biz Mustafa Kemal'in yolcusuyuz." savunmasını yaptı.

Özkan şunları iddia etti;

"Bizim bu konulardaki tutumumuz çok net ve açıktır. Gizli kapaklı hiçbir şey yapmayız. Şeffaf olmayan hiçbir ilişki içinde bulunmayız. Bu ilişkileri kuranlar, onların koynunda büyüyenler, şeytanla ortaklık yapanlar çarpılarak o yataktan çıkanlar kendileri ile bizi kıyaslamaya çalışıyor. Biz o kıyası kabul etmeyiz. Kimse de bizi onların yanına yerleştirmez.

Sayın genel başkanımız dört saatlik bir yolculukla New York'a gitmiştir. İlgili gökdelenin önünde gereken sözlerin açıklamasını yapmıştır. Sonra da yine dört saatlik bir yolculukla Washington'a dönmüştür.

"GİZLEYECEK HERHANGİ BİR ZİYARETİMİZ YOKTUR"

Kirli hayallerinin, kirli düşüncelerinin esiri olanlar başka hayaller içinde olabilirler. Onlar bu işte sınıfta kalırlar. Halkımızdan saklayacak, gizleyecek herhangi bir ziyaretimiz yoktur.

Programlarımızı zaten açıklıyoruz.

Pensilvanya'nın yolcuları belli. Gittiler, geldiler. Gitmek için can atıyorlar. Biz o yolun yolcusu değiliz. Biz Mustafa Kemal'in yolcusuyuz."

BU GİZEM NORMAL DEĞİL

Öte yandan Takvim.com.tr'nin haberleştirdiği sır 8 saatin detaylarını kaleme alan Gazeteci Oray Eğin, Devlet Başkanı ve güvenlik riskleri olmasına rağmen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ABD Başkanı Joe Biden'ın programlarının dahi böyle gizlenmediğine dikkat çekmişti.