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    • 13.10.2022 16:28
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    • 13.10.2022 17:03
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    SON DAKİKA! Türkiye'yi gaz merkezi yapacak proje! Kremlin ve Gazprom'dan peş peşe açıklamalar: Müzakereler başlıyor

    Son dakika haberine göre Kremlin doğalgazda Türkiye'nin merkez olmasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada, "TürkAkım Boru Hattı Kuzey Akım'ın yerine geçmeyecek. Farklı kapasitelerden bahsediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Kremlin'den sonra Gazprom da açıklama yaparak TürkAkım üzerinden gaz hacimlerinin artırılması için görüşmelere başlanacağını duyurdu.

    Türkiye merkez oluyor! Müzakereler başlıyor

    Kremlin doğalgazda Türkiye'nin merkez olmasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada, "TürkAkım Boru Hattı Kuzey Akım'ın yerine geçmeyecek. Farklı kapasitelerden bahsediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    BİR AÇIKLAMA DA GAZPROM'DAN
    Rusya'nın ulusal enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla TürkAkım üzerinden gaz hacimlerinin artırılması üzerine "Önümüzdeki hafta görüşmelere başlıyoruz" açıklaması yaptı.



    Rusya devlet televizyonu Kanal 1'e konuşan Miller, "Türk tarafı büyük ilgi gösterdi. Biz de Türkiye Enerji Bakanı olmak üzere Türk meslektaşlarımızla kurumsal düzeyde, önümüzdeki hafta başından itibaren diyaloğu kelimenin tam anlamıyla çok hızlı bir şekilde başlatacağız. Teklif edilen projenin hacmi ve şartları konusunda masaya oturacağız" ifadelerini kullandı.

    Miller, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sınırda, tüketici ülkelerin pazarlarına gaz arzı için bir fiyat göstergesi haline gelebilecek bir ticaret platformu içerecek gaz dağıtım merkezi oluşturmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

        ASTANA ZİRVESİNDE ÖNEMLİ TEMAS
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da CICA Zirvesi kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

        Kritik zirve öncesi her iki lider de önemli açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya gaz tedariği konusunda en güvenli güzergahın Türkiye olduğu görüşünü yineledi. Başkan Erdoğan ise Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

        Rus lider Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar
        Türkiye üzerinden Avrupa'ya enerji kaynakları göndermeyi planlıyoruz Gaz sevkiyat üssü herkes için faydalı olacak. Gaz tedarikinde Türkiye güvenli güzergah. Diğer alanlarda ise etkin olarak çalışmalarımız sürüyor. Ticaret hacmimiz hızla artıyor. Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istiyoruz. Tahılın hala küçük bir kısmı en fakir ülkelere gidiyor. İstanbul anlaşması kapsamında Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan'a minnettar olmalı.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA! Türkiye'yi gaz merkezi yapacak proje! Kremlin ve Gazprom'dan peş peşe açıklamalar: Müzakereler başlıyor
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