SON DAKİKA! Türkiye'yi gaz merkezi yapacak proje! Kremlin ve Gazprom'dan peş peşe açıklamalar: Müzakereler başlıyor

ASTANA ZİRVESİNDE ÖNEMLİ TEMAS

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da CICA Zirvesi kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Kritik zirve öncesi her iki lider de önemli açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya gaz tedariği konusunda en güvenli güzergahın Türkiye olduğu görüşünü yineledi. Başkan Erdoğan ise Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Rus lider Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar

Türkiye üzerinden Avrupa'ya enerji kaynakları göndermeyi planlıyoruz Gaz sevkiyat üssü herkes için faydalı olacak. Gaz tedarikinde Türkiye güvenli güzergah. Diğer alanlarda ise etkin olarak çalışmalarımız sürüyor. Ticaret hacmimiz hızla artıyor. Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istiyoruz. Tahılın hala küçük bir kısmı en fakir ülkelere gidiyor. İstanbul anlaşması kapsamında Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan'a minnettar olmalı.