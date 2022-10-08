CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın başlayacak olan ABD ziyaretiyle 9-13 Ekim tarihleri arasında Washington'da temaslarda bulunacak. 9 yıl önce de 30 Kasım - 4 Aralık 2013 tarihleri arasında ABD'ye giden Kılıçdaroğlu, Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) etkin elebaşlarıyla görüşmeler yapmış, hemen sonrasında da FETÖ'nün 17 - 25 Aralık kumpası başlamıştı. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ kumpasına destek veren rolü, 9 yıl sonra gerçekleştireceği ABD ziyaretiyle yeniden tartışma konusu.
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"İCAZET" TARTIŞMALARINA TUHAF SAVUNMA
Takvim.com.tr'nin belli olduğu ilk anlarda şifrelerini çözdüğü "icazet seferi"ne Kılıçdaroğlu ilginç bir savunma yaparak, "ABD'ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil… Bilim ve teknolojideki gelişmeleri görmek, bilim yapanlarla, teknoloji geliştirenlerle birlikte olmak için…Neoliberal politikalara karşı çıkan, sosyal devleti savunanlarla birlikte olmak için" demişti.
İCAZET TURUNA MAKYAJ GÖRÜŞME ABD'NİN BAY KEMAL'İ İLE!
Altılı masada henüz adaylık mutabakatı sağlanamamışken, birbirine benzemez partiler arasında yaşanan büyük krizin ortasında ABD'ye giden Kılıçdaroğlu'nun "icazet mi alıyor" algısına adeta "makyaj" olarak değerlendirilen görüşmesi, ABD'de neoliberal politikalara karşıtlığı ile bilinen senatör Bernie Sanders ile olacak.
Sanders, ABD'de 2016-2020'de iki kez başkanlık için Demokrat Parti'den aday adaylığı seçimini kaybetmesiyle de tanınıyor. Kılıçdaroğlu'nun Barners ile yapacağı görüşmeyi ayarlayan isim ise İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar. Sarıyar'ın ABD'li Senatör Bernie Sanders ile yakın çalışma arkadaşı olmuştu.